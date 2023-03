Premieră la Oscar 2023. Se întâmplă după 62 de ani, cum va arăta covorul roşu

Premieră la Oscar 2023. După 62 de ani și 62 de ediții ale celor mai importante premii din industria cinematografică, participanții și spectatorii vor avea parte de o schimbare majoră. Ce va fi diferit acum. Primele declarații au fost oferite chiar de gazda ceremoniei din acest an, Jimmy Kimmel.

Organizatorii au luat o decizie neașteptată pentru Oscar 2023. Ediția din acest an va marca o premieră pentru ultimele șase decenii.

După 62 de ani, participanții nu vor mai fi primiți pe deja tradiționalul covor roșu. Simbolul acestor premii, „scena” pe care vedetele își etalează ținutele fabuloase, va avea o cu totul altă culoare în 2023: șampanie.

Noul covor a fost întins încă de miercuri în fața Teatrului Dolbydin Los Angeles, în pregătirea celei de-a 95-a ediții a Premiilor Academiei.

Motivul pentru care s-a luat decizia neașteptată nu a fost dezvăluit, până acum, însă explicațiile ar putea fi oferite într-o viitoare conferință de presă.

Jimmy Kimmel va fi gazda Premiilor Oscar 2023. Prezentatorul a participat la montarea noii carpete și făcut câteva glume pe seama schimbării, amintind de momentul șocant în care Will Smith l-a lovit pe Chris Rock.

După aproape un an de la incident, Chris Rock a rupt tăcerea. Actorul a făcut primele declarații despre acel moment cu doar câteva zile în urmă, în cadrul unui spectacol difuzat live pe platforma Netflix.

„Toată lumea ştie, da, s-a întâmplat, am fost pălmuit în urmă cu un an – am fost lovit de nenorocitul ăsta”, a spus Rock. „Şi oamenii spun: ‘Te-a durut?’ Încă doare. Aud Summertime cum îmi sună în urechi”, potrivit The Guardian.