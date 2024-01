Premiile Grammy 2024. Lista cu nominalizații la categoria Albumul Anului

Premiile Grammy 2024. Nominalizații la categoria Albumul Anului pentru premiile GRAMMY din 2024 au fost anunțați: Jon Batiste, boygenius, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe, Olivia Rodrigo, Taylor Swift și SZA.

Albumul Anului – Grammy 2024 – Lista nominalizaților

Într-o lume dominată de single-uri și streaming, este și mai important ca albumele să fie apreciate și să fie considerate opere de artă deosebite. Academia de Înregistrări celebrează albumele ca formate esențiale, în special în categoria mult dorită Albumul Anului.

De la pop curajos la soul psihedelic, cei opt nominalizați la Albumul Anului la premiile GRAMMY din 2024 sunt o reflecție a diversității în cadrul comunității muzicale.

Lista de nominalizați

Jon Batiste — World Music Radio

Pe prima piesă a albumului World Music Radio, Jon Batiste le reamintește important ascultătorilor că muzica nu este doar o recreere pasivă, ci o experiență. Sau, cel puțin, asta face gazda interstelară a postului de radio, Billy Bob.

Narrat de Billy Bob, albumul conceptual cu 21 de piese al lui Batiste este făcut să sune ca un post de radio real; printre zgomotul static intermitent și mesajele dintre piese, postul primește o mulțime de invitați muzicali de înaltă calibru, de la Lana Del Rey la NewJeans și Lil Wayne.

boygenius — the record

La mai puțin de un an după ce grupul a debutat la Coachella și a avut nu unul, ci două turnee, acum se află în cursa pentru premiul GRAMMY pentru Albumul Anului.

Supergrupul de rock indie compus din Julien Baker, Phoebe Bridgers și Lucy Dacus și-a lansat albumul de debut în primăvară. Precedat doar de un EP singular și de succes de cinci ani în urmă, înregistrarea se dovedește a fi cu adevărat așteptată.

Aceasta marchează prima nominalizare colectivă la GRAMMY pentru boygenius, precum și primele nominalizări pentru Baker și Dacus.

Miley Cyrus — Endless Summer Vacation

Artista nominalizată la GRAMMY a luat deja aurul mai devreme în acest an, cu single-ul său revigorant „‘Flowers”‘ spargând recorduri în stânga și în dreapta.

Titlul albumului său denotă o întindere perpetuă în eternitate, dar dacă există ceva pentru care Cyrus este cunoscută, este schimbarea. Fie că își schimbă radical stilul sau își modifică estetica, vechea regină a pop știe că adaptabilitatea creativă este una dintre multele ei puncte forte.

Notabil, aceasta este prima nominalizare la Albumul Anului pentru munca ei proprie (a primit o nominalizare pentru colaborarea sa cu Lil Nas X pe albumul Montero din 2021).

Lana Del Rey — Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd

Pe al nouălea ei album de studio, Lana Del Rey onorează kintsugi, sau arta japoneză de a repara bucăți de ceramică sparte cu aur.

Acum, cu o nominalizare la Albumul Anului, ar putea să plece acasă cu aurul GRAMMY.

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd se îndepărtează de lumea obișnuită a lui Del Rey. În schimb, artista lasă spiritualitatea să îi ghideze procesul de creație muzicală, experimentând cu totul, de la gospel la trap.

Janelle Monáe — The Age Of Pleasure

Fiorul unei iubiri, oftatul de la o singură atingere – euforia vine în multe forme frumoase, iar pe ultimul său album, Janelle Monáe vrea să le experimentăm pe toate.

The Age Of Pleasure aduce viziunea lui Monáe despre răsfăț, ștergând în mod visător granițele dintre realitate și fantezie.

Artistul cu 10 nominalizări la GRAMMY a sfidat de mult etichetele, fie că este vorba despre gen sau identitatea personală, iar ultimul său album sărbătorește iubirea în toate culorile și fluiditățile sale.