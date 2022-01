Preferata lui Horia Brenciu s-a îmbolnăvit pentru a doua oară de Covid-19: ‘Îmi este foarte rău, aștept Salvarea’ EXCLUSIV

Ghinion cu carul! Solista Cristina Vasiu (29 de ani), cu participări de succes la ”X Factor”, ”Vocea României” și la ”Te cunosc de undeva”, a fost diagnosticată, pentru a doua oară, într-un singur an, cu nemilosul Covid-19. Solista ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru impact.ro, că starea sa de sănătate este delicată și că a cerut ajutor medical: ”Aștept Salvarea!”.

Solista Cristina Vasiu, preferata lui Horia Brenciu, din vremea când și-a încercat norocul la „Vocea României”, se află din nou în izolare, la domiciliu. A avut ghinionul să se îmbolnăvească din nou de Covid-19. De câteva zile, ea se luptă din nou cu acest virus, care a făcut ravagii în întreaga lume. Contactată de reporterii impact.ro, cântăreața Cristina Vasiu ne-a declarat:

Fosta concurentă de la „Te cunosc de undeva”, ediția 2021, și-a cunoscut ultimul iubit, pe Alin Gabriel, anul trecut, în perioada în care a fost diagnosticată prima dată cu temutul Covid-19.

Între timp, ei s-au despărțit.

Cristina a cucerit inimile românilor, în 2011, la prima ediție „Vocea României” (Pro TV), unde a făcut parte din echipa lui Horia Brenciu. A ajuns până în semifinale, performanță notabilă pentru o artistă aflată la început de drum. După experiența de invidiat, superba blondă a fost invitată de Horia Brenciu în spectacolul lui, „Fac ce îmi spune inima”, de la Sala Palatului, unde Cristina a susținut un recital.

Cristina Vasiu și-a dorit să arate perfect pe scenă. Cu ambiție, a reușit să se subțieze:

„Am slăbit 18 kg, când a început pandemia. Am avut un program foarte bine organizat. Am ținut un detox de 7 zile, bazat pe smoothie-uri, sucuri și supe cremă și ulterior 3 luni de dietă personalizată, în care am mâncat tot ce am vrut, dar cu siguranță bine gândit din punct de vedere caloric. Am slăbit în 3 luni 18 kg. Am ajuns la un moment dat la 68 spre 70 de kg, eu având 1 m și 65 de cm înălțime. Cumva era destul de tristă imaginea din oglindă.

N-am luat nici măcar un covrigel în perioada aia și nu mai știam cum e să mesteci ceva. Doar beam lichide. Înainte mâncam mult prea normal. Mâncam foarte mult dulce, mâncam aproape o pâine întreagă la un moment dat, la o singură masă. Cu tot felul de dulcețuri, mă rog. Nu era foarte sănătos, motiv pentru care am luat și atât de mult în greutate. A fost dificil, dar nu atât de dificil. După ce am slăbit, n-am mai ținut dietă”, povestea cântăreața, potrivit revistei Unica.