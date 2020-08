Povestea românului exmatriculat din liceu, devenit milionar în America! Cine e geniul refuzat de România și ‘adoptat’ de străini

Sebastian Dobrincu, în vârstă de 21 de ani, are o poveste de viață fascinantă. A fost exmatriculat dintr-un liceu bucureștean, dar a ajuns să fie unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley, inima universului tehnologic.

Povestea românului exmatriculat din liceu, devenit milionar în America!

De altfel, Sebi, așa cum îi spun prietenii, a fost inclus în lista celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, într-un top realizat de revista Forbes.

Sebastian Dobrincu s-a născut în București și a fost pasionat de programare încă de la o vârstă fragedă. Astfel, el a început să învețe despre ingineroa software pe cont propriu încă de la vârsta de 7 ani, iar în următorii ani a continuat să se perfecționeze. Încă din adolescență, acesta a construit biblioteci de diverse programe și servicii populare, iar talentul l-a făcut să realizeze produse folosite apoi de giganți precum Facebook, Spotify și TikTok.

La numai 21 de ani, cu o ambiție ieșită din comun vrea să se implice și în muzică și în orice îi face plăcere. Deși a intrat cu brio la Universitatea Stanford, unde urma să se specializeze în inginerie și inteligență artificială, la fel ca Bill Gates și Mark Zuckerberg acesta a decis să-și urmeze spiritul antreprenorial și să se concentreze pe activitățile sale.

Nu a fost prea afectat de pandemie

Întrebat dacă afecerile sale au suferit în vreme de pandemie, Sebastian Dobrincu a declarat:

”A încetinit puțin ritmul de creștere. Altfel, noi eram deja obișnuiți cu lucratul de acasă, iar lucrurile au mers destul de OK. Spațiul de social media și entertainment încă prosperă, și chiar mai bine ca înainte. Una peste alta, nu ne-a afectat așa de tare, dar cred că multe companii își restructurează în perioada asta bugetele și nu știu dacă social media este prioritatea lor numărul unu”, declarat tânărul pentru newmoney.ro.

Dar lui Sebastian Dobrincu nu îi place să discute despre cifre deoarece crede că un spațiu supercompetitiv. Lucrează cu peste 1.000 de clienți individuali, de la creatori de conținut până la agenții media sau de management, cu branduri amri, companii aeriene, case de producție, lanțuri hoteliere etc. Spune că contractele variază, ca valoare, de la câteva zeci de dolari, pentru creatorii de conținut aflați la început de drum, până la mii de dolari, pentru corporațiile și agențiile mari.

Deschiderea afacerii lui a coincis cu o situație… stranie, și anume, exmatricularea sa dintr-unul dintre liceele particulare cu reputație bună, dar spune că nu poartă pică nici liceului, nici profesorilor și nici conducerii. Dimpotrivă…

”Le mulțumesc că mi-au oferit o educație care m-a adus unde sunt acum. Ce s-a întâmplat? Eu eram într-o clasă specială pentru olimpici, trebuia să particip la olimpiade și concursuri constant, iar faptul că începusem să lucrez deja la afa­cere nu-mi mai lăsa suficient timp. Pentru participare trebuia să fac și pregătire, iar asta îmi lua mult timp, în clasa a X-a, a XI-a studiam câte opt ore pe zi doar pentru concursurile respective, pe lângă orele de la școală și restul. Și în acest context a apărut un conflict care a luat amploare, încheiat până la urmă cu exmatricularea”, a declarat Sebi.

A urmat apoi bacalaureatul internațional, nu cel românesc

”Am dat bacalaureatul internațional, nu l-am mai dat pe cel românesc, și l-am luat aproape cu nota maximă, nu am avut probleme. M-am înscris însă foarte târziu în București, nu mai erau locuri libere, așa că am ajuns să-l dau în Londra. Cei care voiau să plece în SUA la facultate deja își dăduseră toate examenele, eu m-am trezit în al 13-lea ceas„, a mai mărturisit tânărul milionar.

Mărturisește cu subiect și predicat că, pentru el, școala a contat doar 10% în formarea sa, iar celelalte procente sunt ocupate de munca individuală depusă.

”Din clasele primare am devenit un autodidact foarte bun, am învățat singur progra­mare pe când aveam 7-8 ani, am învățat cam totul pe cont propriu. Și este, de altfel, ceea ce le reco­mand celor care vor să exceleze într-un anumit domeniu”, a mărturist Sebastian Dobrincu.

Colaborează cu Marius Moga

Sebastian Dobrincu mai are și alte pasiuni, printre care muzica, motiv pentru care colabrează cu Marius Moga. Spune că deși a descoperit-o înainte de pasiunea pentru programare, matematică și business, abia acum, când și echilibrat celelalte lucruri din viață, a avut timp să se ocupe și de latura asta. A făcut canto, pian, chitară, orientându-se către muzica pop comercială.

”Prima piesă pe care am făcut-o, anul trecut, a intrat pe radio în septembrie și a mers mult mai bine decât mă așteptam. Colaborez cu Marius Moga, el se ocupă de partea de producție. Următoarea piesă o lansăm spre finalul lunii august. Se va numi „Inimă naivă“”, a declarat Sebastian.

Dar dacă vorbin despre bani… tânărul milionar afirmă că nu îi place deloc aceasta etichetă de ”cel mai tânăr milionar”. Se crede mai degrabă bogat în experiențe, vise. Pentru el partea financiară nu a contat niciodată și spune că ”Nu are importanță câți bani acu­mulezi în viața asta, oricum nu poți să-i iei cu tine în mormânt”.

L-a întâlnit pe Mark Zuckerberg

Prin prisma meseriei sale, tânărul Sebastian a avut șansa să-i întâlnească pe celebrii Mark Zuckerber (Facebook) și Tim Cook (Apple). Primul avea să-l influențeze cel mai mult.