Povestea lui Adrian Ghilă, românul care a ajuns milionar după ce a plecat din Drumul Taberei în SUA

Adrian Ghilă are 36 de ani și a copilărit în cartierul Drumul Taberei din București. Este plecat de aproape 16 ani peste Ocean, timp în care a reușit să construiască mai multe afaceri în diferite domenii.

De la 13 ani, Adrian Ghilă a început să lucreze pentru părinții săi. Aceștia dețineau șapte magazine de cartier, iar Adrian a cerut să fie și el inclus în afacere. Făcea cam 300 de lei pe zi, însă nu îl interesa foarte mult banii, așa că îi dădea fratelui său.

”Îmi plăcea să negociez cu furnizorii, să organizez angajații și să le trasez sarcinile. Îmi aduc aminte când m-am dus cu tata să cumpărăm portocale și am negociat un preț mai bun decât el pentru produse de o calitate superioară. A fost foarte mândru de mine. Fratele meu, cu doi ani mai mare, nu lucra cu părinții mei, el își vedea de adolescență”, a spus Ghilă pentru life.ro.

Adrian are un portofoliu extins și deține afaceri în diferite domenii precum imobiliare, construcții, tehnologie și aplicații online. A reușit să intre în Topul Forbes, cu o avere de aproximativ 65 de milioane de dolari.

Pentru Adrian, familia este una dintre valorile principale. Datorită familiei a învățat să fie onest și punctual.

” Familia este una dintre valorile principale. Datorită părinților și fratelui meu, care este un pic mai mare, am învățat să fiu corect, punctual și să spun lucrurilor pe nume. În America, esențial este propriul tău cuvânt. Nimeni nu ți-l poate lua”, a declarat Adrian într-un interviu pentru FANATIK .

Adrian a debutat în afaceri cu 40.000 de euro, apoi a mai adăugat 60.000 de euro. A reușit să facă profit de 600% cu primul bloc. A reușit să facă zeci de milioane de dolari cu rulotele. În timpul pandemiei a câștigat circa un milion de dolari investind în Tesla, jucând la bursă.

Pandemie Covid-19 nu l-a afectat financiar pe omul de afaceri. Dimpotrivă, acesta spune că afacerea sa cu rulote a cunoscut o creștere semnificativă. Cum oamenii nu mai aveau voie să călătorească cu avioanele, au ales rulotele.

„Dimpotrivă. Cel puțin din afacerea cu rulotele, am „sărit” la 40 de procente, în plus. De frică, oamenii n-au mai zburat cu avioanele și au folosit rulotele, plus că nu mai aveau nevoie să meargă la toaletă în benzinării”, a spus Adrian atunci când a fost întrebat dacă pandemie i-a afectat afacerile.