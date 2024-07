Povestea impresionantă de viață a unei românce. De ce a decis după 15 ani să se întoarcă în țară: „M-am «cuplat» cu verișoara și soțul”

Sunt mulți români în diaspora, împrăștiați în multe țări europene, cu dor de casă. Dintre aceștia, unii au decis să revină acasă, și să pună în practică ceea ce au învățat pe unde au locuit. Un astfel de exemple este și povestea impresionantă de viață a unei românce, care a decis după 15 ani să se întoarcă în țară.

După deschiderea granițelor, așa cum am mai scris de altfel, a început exodul românilor spre Occident. Mulți dintre cei plecați au ales Italia, Spania, sau Anglia, dar și alte state europene pentru a-și face un viitor.

Mulți, însă, aveau să plece masiv după anii 2000, astfel că, spre exemplu, în Marea Britanie, în 2017 erau aproximativ 411.000 de români aici. De atunci și până astăzi numărul a fluctuat, ca urmare a ieșirii Angliei din UE, și ca urmare a înăspririi regulilor de ședere aici.

Printre cei care au decis să plece în Anglia, pentru a încerca să-și facă un viitor, se numără și românca despre care discutăm astăzi, și care are o poveste impresionantă de viață. Conform celor povestite de ea, lua drumul Londrei în urmă cu 15 ani, singură, în încercarea de a-și face un viitor:

„Am ajuns în 2009 în Londra, parcă era ieri. Am pornit de jos. Am început să calc și să fac curățenie, după care m-am angajat într-o cafenea și încet, încet, am evoluat.”, își începe povestea românca noastră.