Orașul din România care este ‘cel mai unic din Europa’ pentru o vloggeriță din Marea Britanie

O vloggeriță celebră din Marea Britanie a rămas fascinată de România. Una dintre localitățile țării noastre a cucerit-o pe frumoasa influenceriță, denumind orașul „cel mai unic din Europa”. Este vorba despre unul dintre cele mai populare și îndrăgite orașe de la noi din țară.

România este o țară frumoasă, cu peisaje minunate și un mix de arhitecturi și culturi ce atrag turiștii precum un magnet. Recent, o vloggeriță din Regatul Unit a venit să viziteze orașul Sibiu, la recomandarea unui prieten.

Tânăra influenceriță a mărturisit că și-a făcut curaj și a cumpărat primul bilet de avion cu destinația România, fără a citi nimic înainte despre celebrul oraș din inima Transilvaniei. Odată ce a pășit pe meleagurile românești, vloggerița a fost fascinată de tot ce a văzut.

Inițial, Radhia a aterizat în Brașov, unde s-a plimbat prin Piața Sfatului și a admirat arhitectura clădirilor. Gustând, cu poftă, dintr-o plăcintă cu vișine, vloggerița a mărturisit că este încântată de a gusta preparatele specifice locului.

„Un străin pe care l-am cunoscut întâmplător în România mi-a spus să merg la Sibiu şi aşa am făcut! Nu am căutat pe Google locul, doar m-am dus! Şi sunt atât de fericită că am făcut-o, pentru că acesta trebuie să fie oraşul cel mai unic pe care l-am văzut vreodată!

N-aveam idee că este atât de grozav!”, a declarat tânăra vloggeriță Radhia, într-un videoclip postat pe propriul canal de Youtube.