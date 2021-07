Povestea impresionantă a pensionarului care are grijă de copacii din Galați. „Am zis că pot fi şi eu de folos ca cetăţean al acestui oraş”

Un pensionar din Galați ne oferă tuturor o lecție de civism. Bărbatul are grijă de copacii de pe domeniul public. În fiecare an, alege câte cinci arbori și îi îngrijește cum știe el mai bine. Aproape în fiecare zi îi udă și taie iarba din jurul lor.

Este vorba despre Lucian Axinte, un bărbat de 70 de ani care a lucrata toată viața în combinatul siderurgic din Galați. A crescut la țară și a iubit mereu natura și agricultura. Din acest motiv, bărbatul nu suportă să vadă copacii din oraș neîngrijiți, în special puieții. A decis să facă singur rost de o sapă și să înceapă treaba.

Domnul Lucian îngrijește copacii de pe străzile Galațiului de zece ani. Sapa a găsit-o aruncata la gunoi. A reparat-o și s-a gândit să facă ceva cu ea. Se întrista de fiecare dată când vedea copacii neîngrijiți, plus că nu arăta frumos.

„Am găsit în urmă cu mulţi ani o sapă aruncată la gunoi. Am reparat-o şi am zis să-i găsesc o întrebuinţare. Nu-mi plăcea când vedeam pe străzi copaci neîngrijiţi. Muncitorii tundeau iarba şi le tăiau şi lor scoarţa. Unii nu rezistau şi se uscau. Mă întristam de fiecare dată. Am zis că pot fi şi eu de folos ca cetăţean al acestui oraş şi mi-am propus ca în fiecare an să am grijă de cinci copaci. Câte degete am la o mână”, povesteşte pensionarul.