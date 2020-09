Povestea de iubire dintre Salman Khan şi Aishwarya Rai: “El a fost un coşmar în viaţa mea”

Dacă acum toată lumea vorbeşte despre relaţia pe care o are cu Iulia Vântur, în urmă cu câţiva ani, Salman Khan şi Aishwarya Rai trăiau o poveste de iubire complicată. De vină ar fi fost chiar starul de la Bollywood, acuzat de frumoasa actriţă că devenise violent şi consuma mult alcool.

În 1999, Aishwarya şi Salman recunoşteau că au relaţie, spre fericirea fanilor celor doi care visau ca cele două staruri să se căsătorească. S-au iubit nebuneşte, dar au sfârşit prin acuzaţii grave şi o despărţire dureroasă. El o acuza de infidelitate, ea de abuzuri fizice. Multe dintre cele spune de celebra actriţă le-a recunoscut chiar şi Salman. De exemplu, relaţia deficitară pe care acesta o avea cu părinţii ei.

După despărţire, însă, au apărut conflicte şi mai mari între cei doi. Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri este cel în care Aishwarya nu a dorit să îşi lase fostul iubit să intre în apartamentul ei. Acesta şi-a pierdut cumpătul, a încercat să spargă uşa, ba chiar a ameninţat că se va sinucide dacă nu este primit.

Destăinuirile făcute de Rai sunt de-a dreptul incredibile. Actriţa a povestit cum a fost lovită şi abuzată verbal luni la rând.

“Au fost momente când Salman m-a agresat fizic. Dar din fericire nu a lăsat urme. Şi eu mă duceam la filmări ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Am stat lângă el văzându-i comportamentul atunci când era alcoolic şi în cele mai urâte faze ale manifestării viciului. Ceea ce am primit în schimb a fost abuz (verbal, fizic şi emoţional), infidelitate şi jigniri. Acesta este motivul pentru care am pus punct relaţiei. Ca orice femeie care are respect de sine”, a dezvăluit Aishwarya Rai.