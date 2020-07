Transformarea uluitoare a lui Salman Khan. Iubitul Iuliei Vântur, de nerecunoscut. FOTO

Iubitul Iuliei Vântur, Salman Khan, arată complet diferit după ce și-a schimbat, din nou, look-ul. Să nu fie transformare pe placul partenerei sale?

Este bine știut faptul că actorul apelează deseori la schimbări de înfățișare, mai ales din pricina meseriei sale. Salman Khan a postat un videoclip pe rețelele sociale în care apare complet transformat.

Acesta și-a lăsat părul, barba și mustața să crească, fapt ce îi înăsprește puțin trăsăturile. Cei care s-au obișnuit cu el tuns și bărbierit perfect neted vor avea o surpriză.

Iubitul Iuliei Vântur poartă o cămașă albastru deschis, având primii nasturi deschiși, oferind astfel o altă imagine a trupului zvelt și bine lucrat. Ciudat este că iubita sa nu i-a reacționat la postare, așa cum a făcut de nenumărate ori, apreciindu-i noul look printr-un comentariu drăguț.

Iulia Vântur este pregătită să devină mămică. Diva și-a prioritizat lucrurile, iar acum consideră că a sosit momentul, însă un copil este „un dar de la Dumnezeu“, și va veni când consideră El, este de părere iubita lui Salman Khan.

„Mi-ar plăcea să am o familie, mi-ar plăcea să am și un copil, dar așa cum am mai spus, ideea e că trebuie să vină de undeva de la Dumnezeu acest dar. Într-adevăr, un copil este un dar de la Dumnezeu.

Prioritatea mea numărul unu este să fiu fericită și asta înseamnă să ma fac eu pe mine fericită oricum pot. Asta e prioritatea mea numărul unu.

Cu familie, fără familie, cu copil, fără copil, ideea este să fiu fericită. Cum mă fac fericită? În primul rând, oferindu-mi ceea ce am nevoie din punct de vedere mental, emoțional și fizic. Și când mă refer fizic, mă refer la sală, la o alimentație corectă. Cred că sănătatea mentală și emoțională sunt cele mai importante și astea dictează cumva și sănătatea fizică.

Încerc să fac cât mai multă meditație, să-mi poziționez spiritul undeva la nivel mai înalt, deși nu tot timpul se poate și sunt prea multe provocări“, a mărturisit vedeta într-o emisiune televizată.