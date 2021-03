Poveste impresionantă de viață, după ce un bărbat a repornit inima soției sale, salvând-o de la moarte

Un bărbat din Cluj a repornit inima soției sale și a salvat-o de la moarte. După un stop cardio-respirator, un clujean trecut de 60 ani a reușit să își salveze soția de la o moarte sigură. Domnul Flore este un domn departe de a fi simplu. A observat că ceva nu este în regulă cu soția lui. Și-a dat seama că i s-a oprit inima, iar în acel moment a început să îi face masaj cardiac. Lucru foarte inspirat, deoarece a reușit să-i salveze viața.

Soția bărbatului spune că în aceea zi a fost plecată la piață și că seara nu se simțea tocmai bine. Femeia s-a întins în pat deoarece se simțea foarte obosită. În trecut, aceasta a mai avut probleme. Bărbatul i-a dat nitroglicerină, apoi femeia s-a pus în pat. Domnul Flore s-a dus până la bucătărie, atunci când s-a întors, a observat că soția sa și-a dat capul pe o parte. Panicat, bărbatul a întins-o pe covor, dar aceasta nu dădea nici un semn de viață. Între timp, fiica celor doi a sunat la 112.

”În ziua aia am fost plecată la piață și seara am simțit că nu e bine. Eram la tratament, pentru că am mai avut probleme. Îmi amintesc că m-am pus în pat că mă simțeam obosită”, a spus soția acestuia.

”I-am dat nitroglicerină și s-a pus pe pat. Când am venit de la bucătărie și-a dat capul pe o parte. Eu i-am spus fiicei mele să sune la 112 și am luat-o în brațe și am întins-o jos pe covor. Era moartă. Nu mai făcea niciun semn. Eram în panică atunci. Nu știam ce fac. Nu m-am pierdut. Eu sunt mai milos de obicei, dar atunci am avut o putere uriașă. Mi-am spus că neapărat trebuie să o salvez. Era pe pat… ea nu mai știe nimic”, a spus dl Flore.