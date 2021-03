Poveste de viață impresionantă! Un student nevăzător nu lasă problema sa medicală să-i afecteze viața și merge la toate cursurile

Bogdan este student în ultimul an la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Transilvania Brașov. Colegii săi spun că tânărul este un model pentru ei, deși el niciodată nu i-a văzut. Bogdan este nevăzător, cu toate acestea, face eforturi în fiecare zi pentru a merge la facultate.

Bogdan merge la școală împreună cu copiii ce nu au dizabilități. Azota Popescu, președintele asociației „Asociația Catharsis” este ce-a care l-a ajutat pe tânăr. Între anii 2000-2004, centrul „Rază de Lumină” a fost pus pe picioare de Catharsis cu ajutorul unor donații din străinătate, dar și sprijinul Consiliului Județean Brașov. Aici, Azota Popescu l-a cunoscut pe Bogdan.

„L-am cunoscut cu 20 de ani în urmă, când habar nu aveam ce înseamnă să vezi cu ochii minţii şi ai sufletului, ceea ce alţii nu văd nici cu ochii deschişi… Şi de la Bogdan am învăţat, între timp, că nu trebuie să vezi ca să ajungi departe… Succesul lui Bogdan este succesul părinţilor săi, care i-au asigurat un traseu educaţional exemplar, aşa cum ar trebui s-o facă toţi părinţii copiilor nevăzători… Căutând lumină, împreună cu părinţii lui Bogdan, am reuşit să scoatem din beznă şi monotonie 33 de copii nevăzători. Unii, mici, mici de tot. Cum ar fi Adina, Andreea, Ştefania, Tudor, care sunt, în prezent, elevi în ultimul an de liceu. Toţi premianţi în fiecare an şcolar. Alţii, adolescenţi neşcolarizaţi, printre care Aneta, Carmen, Bianca, Ionuţ, Remus, Ştefan, Andrei, fraţii gemeni din Prejmer. Plus alţi câţiva tineri care au avut ghinionul să-şi piardă vederea între timp, cum ar fi Ştefania din Zărneşti, Ionela din Hărman şi mulţi alţii…”, îşi începe povestea Azota Popescu.