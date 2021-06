Postul TV care a vrut să semneze cu Clejanii. De ce i-a refuzat Ioniță, de fapt

Viorica de la Clejani și-a dorit să participe la emisiunea Asia Express, doar că soțul ei a fost cel care i-a stricat toate planurile. Artista a dezvăluit de ce însă nu a mai putut participa la această aventură.

Recent, Viorica de la Clejani și Connect-R au lansat o piesă împreună. De altfel, acest artist se află printre vedetele care au acceptat provocarea ”Asia Express”, astfel că Viorica de la Clejani a spus că și-ar fi dorit și ea să meargă în această aventură. Dar nu singură, ci alături de soțul ei, fiind convinsă că o să facă față probelor dificile și că așa ar fi scăpat și de kilogramele în plus, fără să mai fie nevoită să apeleze la operație de micșorare a stomacului.

Amintim că Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost reclamat la Poliție chiar de tatăl acestuia. Ulterior, el a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia din București. El a fost externat însă după câteva săptămâni și a revenit în prim plan cu un mesaj pentru Alex Velea și Antonia. Aparent, acesta și-a cerut scuze pentru cele afirmate anterior la adresa celor doi.

”Am avut afirmații către Alex Velea și mi le susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise. Restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că el a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă. Am decis să las trecutul în spate și să merg mai departe…„, a spus Fulgy, la Antena Stars.

”Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii lui frumoși care nu au nicio vină, dar așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri. Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei pentru că ne iubește o țară întreagă”, a mai subliniat Fulgy.