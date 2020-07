Poșta Română a anunțat că nu trimite clienților săi mesaje pe email în care să îi anunțe că ar urma livrarea unui colet. CNPR a emis o avertizare în acest sens, cu ce trebuie să facă românii care au primit sau vor primi astfel de mesaje.

Poșta Română a făcut anunțul. Ce trebuie să afle clienții

Compania Națională Poșta Română a anunțat pe pagina proprie de Facebook că nu a trmis email-uri către persoanele care așteaptă un colet. Astfel, CNPR i-a învățat ce să facă pe aceia care au primit sau vor primi astfel de mesaje. Le spune acestora să nu acceseze link-ul care spune că urmărește primirea coletului.

“Vă reamintim că, dacă ați fost anunțați printr-un e-mail că urmează livrarea unui colet și sunteți îndrumați să accesați un link pentru a vă urmări trimiterea poștală, vă rugăm să: Nu deschideți e-mail-ul și să îl marcați ca spam. Nu accesați link-ul. Acesta nu este un e-mail trimis de Compania Națională Poșta Română”, a informat Compania Poșta Română.

Mesajul care trebuie tratat ca SPAM

”Posta Romana notificare de expediere. Data de livrare planificată: sâmbătă 07.07.2020. Acest mesaj a fost trimis pentru a vă informa că pachetul dvs. a fost procesat pentru livrare. Faceți click pe linkul den urmărire de mai jos pentru a vizualiza Detaliile de expediere și pentru a verifica starea de tranzit reală a expedierii. Cu respect sincer Poșta Română”, este mesajul trimis de către persoane necunoscute și pe care Compania Poșta Română îi sfătuiește pe români să îl trateze ca pe un spam.

Profitând de mesajul lansat de către CNPP, un fan din mediul online a transmis că nu mai are deloc încredere în instituția Poștei Române. ”Nu ne mai incredem deloc in serviciile Postei Romane. Factorii postali au ajuns sa nu ne mai aduca Cupoanele de Pensii la adresa. Am fost motivati sa ne transferam pensiile la banca”, a scris Maria Pruteanu în comentariile postării CNPR.