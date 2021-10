Poreclele rușinoase pe care le-au primit Răzvan Simion și Ramona Olaru la Neatza. Toți au început să râdă

Răzvan Simion și Ramona Olaru au primit azi niște porecle rușinoase din partea lui Dani Oțil. Totul a pornit de la un joc pe care îl fac aceștia la fiecare ediție, în care telespectatorii pot să câștige anumite produse dacă spun prețul corect.

În ediția de azi a emisiunii, la rubrica de jocuri, Dani Oțil, moderatorul acestora, i-a numit pe cei doi ”asistenți” ai săi, Ramona Olaru și Răzvan Simion, ”varicela și herpesul”, moment în care toți au început să râdă.

Dar nici Ramona Olaru nu a scăpat de criticile lui Dani Oțil.

Cât despre Dani Oțil, acesta și-a făcut azi apariția în emisiune, într-un mod neașteptat, purtând vestimentația pe care a mai îmbrăcat-o într-un moment special al vieții sale, și anume, atunci când s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit în urmă cu cinci luni, iar în urmă cu aproximativ o lună au devenit și părinții unui băiețel, pe care l-au numit Luca Tiago.

Gabriela Prisăcariu pare că și-a revenit spectaculos la scurt timp după naștere, dovadă fiind și imaginile pe care le-a postat pe rețelele de socializare.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.