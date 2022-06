Porecla urâtă pe care a primit-o Lora: ‘Mă durea foarte tare’. Era jignită mereu

Porecla urâtă pe care a primit-o Lora. Artista a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a interpretat noua piesă, alături de Shift. Lora a povestit și despre porecla pe care o avea în copilărie, care a afectat-o mult. Artista a mărturisit că și în prezent are parte de „hate„ pe rețelele sociale.

Lora a fost invitată în emisiunea La Măruță, unde a povestit cum era poreclită în copilărie și cât de mult suferea de pe urma acesteia.

„Aveam poreclă în copilărie, îmi ziceau Cocostârca, mă durea sufletul pentru ca se spunea cu răutate, cu intenție, pe mine intenția mă ranea cel mai mult. Eu nu eram înaltă, eu am o înălțime de 1,68 m, dar la bunici, pentru că purtam pantaloni de blugi scurți și eram cu picioarele la vedere, am primit această poreclă”, a mărturisit Lora.

Lora a povestit că și în prezent are parte de mesaje de „hate” din partea unora dintre internauți. Artista susține că cele mai multe astfel de mesaje vin din partea mămicilor.

Cel mai mare hate pe care îl primesc este de la mămici. Un mare hate mi l-al luat acum, recent, eram în casă, eram în pantaloni scurți, am făcut un dans, iar o mamică m-a făcut jegoasa, grasă, că nu mi-e rușine să arăt așa. Am intrat la ea pe profil, avea copii. Avea poza doar cu fața. Nu cred ca i-am dat block”, a mărturisit Lora.

Lora a mai declarat și că a reușit o mare performanță, și anume, a reușit să renunțe la fumat, după 23 de ani.

„Am fumat 23 de ani. M-am ajutat de niște dispozitive vaping, făcute in Europa, cu lichide testate, pe mine m-a ajutat asta să mă mențin cu mintea limpede, pentru ca deveneam agresivă cu oamenii.

Nu trebuie să te apuci de nimic, ca să te lași însă. Pe 1 iunie, am sfătuit oamenii să își facă un cadou și sa renunte la fumat. Voință este importantă, după 23 de ani, jumătate de an am fost in sevraj”, a povestit Lora, în emisiunea La Măruță.