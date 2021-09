Porecla pe care Andreea Bănică i-a pus-o soțului ei. Cătălin Măruță a râs în hohote când a auzit

Andreea Bănică a povestit fără perdea care sunt sincopele din cuplul ei și cum procedează atunci când simte că este nevoie să intervină pentru a nu se distanța de cel drag. Ce poreclă amuzantă i-a pus soțului său? Cătălin Măruță a râs în hohote când a auzit totul.

Andreea Bănică este în vizorul românilor deja de zeci de ani și a învățat să-și asume rolul de persoană publică, dar și să lase anumite detalii intime doar între cei patru pereți de acasă.

Aceasta a vorbit recent la Pro TV despre sincopele care apar într-un cuplu după venirea copiilor. Cântăreața a resimțit acest lucru după l-a născut pe mezinul familiei pe care tatăl are dorința de a-l ocroti mai mult.

Blondina a recunoscut că în urmă cu aproximativ două săptămâni s-a pus la masă alături de soțul ei și au discutat despre asta. Ea consideră că multe cupluri ajung la divorț din răceala care intervine, lucru pe care nu îl dorea în niciun caz. Iată că vedeta a intervenit la timp!

„Părintele are nevoie de momentele lui cu celălalt părinte ca o familie să trăiască în timp mai mult să poată să se încarce cu energie. Așa văd eu lucrurile, așa simt. Cu cât părintele e mai odihnit, în familie se întâmplă același lucru. Avem nevoie de timpul ăsta pentru noi. Acum două săptămâni am stat de vorbă și i-am zis că avem nevoie de timpul nostru.

Andreea a povestit amuzată că a resimțit lipsa soțului în timpul nopții pentru că este o persoană friguroasă. Partenerul solistei îi ține mereu de cald, iar acesta a fost primul semn al faptului că relația lor ca soți începe să scârțâie pentru că el nu mai este prezent. Cea din urmă a detaliat că unul din ei doarme de fel cu mezinul familiei. Ea l-a numit pe Lucian ‘teracotă’ în timpul destăinuirilor.

„Când stăteam în pat mă simțeam singură când mai stătea el cu Noah peste noapte. El era ‘teracota’ mea, așa ii zic, mă încălzea, iar când nu era lângă mine era gol și frig, mă simțeam singură. Multe cupluri ajung așa la divorț.

Când am născut-o pe Sofia am fost în depresie totală. Mi-a spus soacra să mă duc lângă soțul meu și să am grijă de relație. A contat pentru mine foarte mult lecția aceea. Așa o să fac și eu cu copiii mei pentru că și ei vor avea nevoie de libertate. Nu sunt egoistă! Îmi iubesc copiii ca pe ochii din cap, dar sunt și eu obosită și am nevoie să stea el lângă mine și 10 minute așa cum eram noi cândva.

Toată lumea știe că noi avem o relație specială de atâția ani și e nevoie unul de celălalt în continuare. N-am avut niciodată nimic de ascuns, tot timpul am avut perdeaua deschisă. Nu pot să spun că am expus totul, ci doar într-o limită așa cum am simțit. Nu am nici acum secrete și e o normalitate ceea ce trăiesc.”

Andreea Bănică (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)