Populația din Iași a explodat: cât de bune au devenit condițiile de trai

În timp ce mulți români visează să ajungă în Germania, Anglia sau Italia, populația din Iași a crescut cu 10% în ultimii trei ani. Motivele sunt explicate de primarul urbei.

De cele mai multe ori, când vorbești de orașe foarte dezvoltate din România, te rezumi la București sau Cluj Napoca. Condițiile de trai s-au îmbunătățit însă atât de mult în Iași, încât populația celui mai mare oraș din Moldova a crescut cu aproape 10% în doar trei ani.

Aproximativ 40.000 de oameni au decis să stabilească în Iași în ultimii ani. Mulți dintrei ei au revenit în țară după mai mulți ani în străinătate. Cei mai mulți, însă, s-au mutat la oraș din localități mai sărace sau din Republica Moldova. În mod previzibil, creșterea greu de înțeles în contextul natalității scăzute din România nu face viața ușoară primarului din Iași.

Dacă ne rezumăm doar la persoanele care un buletin de Iași, 60.000 de locuitori sunt acum în plus în Iași, comparativ cu recensământul din 2011. Cu această performanță, Iași a devansat Cluj-Napoca din prisma numărului de locuitori și se află pe poziția a doua în România, după București. Timișoara și Constanța sunt pe locurile patru și cinci, în același clasament.

„A fost o creștere de aproximativ 40.000 de locuitori. Pe ultimele statistici ne-am dus pe locul doi, după București. A crescut și ecartul față de alte municipii mari, cum ar fi Cluj, Timișoara, Constanța, Pitești, cu care suntem într-o permanentă competiție privind numărul de locuitori, astfel că suntem la o distanță de 26.000-27.000 de locuitori față de următorul competitor. Dacă socotim că în 2011, la ultimul recensământ, populația orașului era de 316.000 locuitori, în 2018 s-au declarat 375.000 de locuitori. Cifra nu îi include pe cei care nu au domiciliul declarat. Permanent în Iași sunt undeva la 400.000 de locuitori, fără studenți, aproximativ 60.000. Deci avem 460.000 de oameni legați de viața acestui oraș”, a declarat primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Chiar dacă puține orașe din România ar putea să facă față unei explozii demografice de o asemenea anvergură, primarul din Iași este destul de optimist. ”Sunt cei absorbiți din județele învecinate: Botoșani, Vaslui, chiar și Bacău. Noi am fost oraș magnet, așa cum a zis și Banca Mondială anul trecut, atragem mare parte din investiții și populație. S-au retras foarte mulți și din cei care au migrat spre alte regiuni ale României, spre Banat și Ardeal. O mare parte din populația nou-venită s-a întors din diaspora. Țara care repatriază cel mai mult în momentul de față este Marea-Britanie, ceea ce este foarte bine fiindcă avem oameni foarte valoroși acolo.

A doua țară care repatriază este Italia, deoarece a intrat în recesiune economică și oferă niște salarii asemănătoare cu ce poți câștiga în România. Salariul mediu în România pentru un meseriaș de calitate este cam 1000 de euro net. 1.000 de euro pe care poți să-i dai familiei stând lângă copiii tăi, lângă soția ta. Dacă te duci să muncești în Italia, Spania, Marea Britanie, nu te întorci cu 1000 de euro la familie în fiecare lună, fiindcă ai acolo alte cheltuieli, nu stai cu familia, motiv pentru care le recomand celor plecați să se întoarcă, să testeze măcar ce se întâmplă în România”, e explicat Chirica.

Partea cea mai roz a întregii ecuații se vede la salariile din ce în ce mai mari ale românilor din Iași.”Beneficiile sunt legate de faptul că creșterea economică atrage și un volum de investiții mai mare din partea mediului privat, dar și din mediul public, fiindcă am avut la dispoziție un buget din ce în ce mai mare, an de an, și ne-a ajutat să demarăm proiecte de investiții, care încep să se vadă.

Acest lucru se vede și în alți indicatori, creșterea numărului de salariați și numărul de aparamente vândute. Anul trecut am avut circa 5000 de apartamente vândute, ceea ce a însemnat o creștere ca pe vremea de dinainte de 1989. Au crescut salariile medii nete, suntem pe locul 3 , dar ecartul s-a micșorat destul de mult între noi, Cluj și București. Ordinea este Bucureștiul, cu circa 3.800 lei salariul mediu/net/lună, urmat de Cluj 3200 lei, după care venim noi cu aproape 2.980 lei, apoi restul. Orice creștere de populație vine și cu avatarul ei, desnitatea provoacă poluare, număr crescut de mașini. Iașiul are înmatriculate în momentul de față ca și vehicule plătitoare de impozite, 116.700 de vehicule. Ca să facem o comparație, în 1989, imediat după revoluție, erau circa 12.000 de vehicule”, a explicat primarul orașului.