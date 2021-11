Politicianul cu care Anamaria Prodan a avut o relație de care românii nu știu. Motivul despărțirii e senzațional

Cu ce politician a avut Anamaria Prodan o relație. Se întâmpla cu mult înainte ca impresara să îl cunoască pe actualul ei soț. Politicianul a povestit tot la o emisiune de televiziune.

Este vorba despre cunoscutul politician Codrin Ștefănescu. El a spus despre relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan. Cei doi au format un cuplu în trecut, iar acesta a vorbit franc despre frumoasa poveste de dragoste pe care a trăit-o alături de impresară. Astfel, conform declarațiilor lui Codrin Ștefănescu, la vremea respectivă el era ucenicul lui Corneliu Vadim Tudor, iar Anamaria nu-l cunoscuse pe Laurențiu Reghecampf.

Cunoscutul politician și-a amintit de relația pe care a avut-o cu Anamaria Prodan, spunând că mama impresarei îl iubea foarte tare, dar și mama lui o îndrăgea la fel de mult pe impresară. Relația lor nu a durat însă mai mult de un an, despărțindu-se din cauza faptului că aveau caractere puternice și de multe ori nu ajungeau la un consens.

„Am fost împreună cu Anamaria prin ’90 când eram puști, din 95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria și maica-sa mă iubea pe mine.

La un moment dat nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărțim. Eram doua bucăți de cremene. Pe vremea aia, ea era vedeta, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieșeam cu ea în lume, toată lumea știa de Anamaria Prodan și am rămas într-o relație de prietenie.

Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaște pe Reghecampf. Noi am rămas împreună că frații și până astăzi avem o relație nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naștere a Ionelei cu puțin timp înainte de a muri și i-am cântat ”La mulți ani” știind că cancerul a mâncat-o și simțea, îi dădeam curaj, îi ziceam, ”Hai, mai, Ionele că ești roșie în obrăjori”.

Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei și ea și Reghecampf. Eram doi puști frumoși și nebuni și s-a întâmplat cu mulți timp în urmă”, a spus Codrin Ștefănescu la o emisiune de televiziune.