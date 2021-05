Plușica de la Puterea Dragostei a dat vestea cea mare. Ce se întâmplă acum în viața ei

Raluca Marina este una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea Dragostei. Fosta participantă la show-ul matrimonial a făcut dezvăluiri despre viața ei.

Raluca Marina, cunoscută drept Plușica, și-a uimit fanii când a slăbit spectaculos și acum și-a schimbat culoarea părului, devenind brunetă.

Acum, fosta concurentă Puterea Dragostei a vorbit despre schimbările care au loc în viața ei. Este extrem de fericită după ce și-a cunoscut iubitul, iar vestea pe care a dat-o i-a bucurat enorm pe fani.

Invitată la emisiunea prezentată de Bianca Comănici, astrologul Ana Maria Ticea a făcut previziuni privind zodia balanță, adică nativul Ralucăi.

„Foarte multe balanțe se vor căsători și vor face un copil în acest an și se bucură de popularitate. E un an foarte benefic”, a declarat astrologul.

Plușica a precizat că are o relație frumoasă, însă nu își dorește să se căsătorească sau să facă un copil. A spus totuși că dacă este cerută de soție, se va pregăti de cununia civilă.

Partenerul meu e balanță. Facem totul împreună, absolut tot. Ne înțelegem din priviri. Am plan să fac un credit pentru o casă, îmi doresc foarte mult un copil”, a spus Plușica.

Doamne ajută, să fie de bine. Iubesc foarte mult copiii, dar trebuie stabilitate mare. Mă simt bine când am o relație stabilă și când sunt în armonie și pace.

Fosta concurentă Puterea Dragostei a povestit cum a decurs călătoria ei privind pierderea kilogramelor în plus. Ea a făcut câteva recomandări pentru fetele care își doresc să își schimbe silueta.

„Mancati de cate ori va e foame, doar aveti grija la cantitate si la ce mancati. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine ca am continuat sa mananc mancare nesanatoasa. Nu am renuntat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food.

Eu nici nu mai mancam seara. Atunci cand m-am apucat de slabit nu mai mancam seara, iar eu paine oricum nu mananc”, a spus ea, care a ajuns de la 64 de kilograme la 50.