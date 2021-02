Plușica de la Puterea Dragostei, decizie șocantă. Ce face acum, după ce a slăbit în trecut 13 kilograme

Raluca Marina, cunoscută ca Plușica după participarea la emisiunea ”Puterea Dragostei”, a luat o nouă decizie în ceea ce privește aspectul său fizic. După ce a slăbit 13 kilograme în doar patru luni, recent a anunțat că seria transformărilor continuă cu o operație de augmentare mamară. „Da, este adevărat”, a confirmat ea pentru WOWbiz.

Plușica de la Puterea Dragostei continuă seria transformărilor. „Este vorba despre implanturi mamare”

Raluca Marin s-a schimbat după ce a părăsit emisiunea matrimonială de la Kanal D. Acum este trasă prin inel și are dimensiunile unui manechin, chiar mărturisind fanilor proporțiile sale: 1,60 înălțime și 50 de kilograme.

„Mâncați de câte ori va e foame, doar aveți grijă la cantitate și la ce mâncați. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine că am continuat să mănânc mâncare nesănătoasă. Nu am renunțat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food. Eu nici nu mai mâncăm seară. Atunci când m-am apucat de slăbit nu mai mâncăm seară, iar eu pâine oricum nu mănânc.

Am primit întrebări cu ce pastile am luat, dar eu nu vreau să vi le recomand pentru că nu știu ce e bun pentru voi, nu sunt doctor. Legat de sport! Nu am făcut sport, nu sunt genul! Dar sunt sigură că m-ar fi ajutat și mai mult!”, le-a transmis ea fanilor curioși de procesul prin care a trecut pentru a da jos kilogramele nedorite.

Transformările continuă cu o vizită la medicul estetician. Blondina dorește să-și pună silicoane. „Da, este adevărat, mă voi opera. Nu știu dacă acum sau peste două luni. Este vorba despre implanturi mamare”, a declarat Plușica pentru sursa menționată.

A povestit totul despre perioada când făcea videochat

„Prima mea săptămână nu a fost deloc grea. Pot spune doar că prima mea zi a fost puțin… dificilă doar pentru că era un domeniu nou și nu mai făcusem asta niciodată. Dar eu am o păerere destul de bună despre mine și pur și simplu mă priveam în cameră și îmi plăcea ce văd. Făceam gesturi, dansam sau îmi aranjam părul exact așa cum îmi plăcea mie să mă văd. M-am simțit în largul meu. Am înțeles că în fața camerei trebuie să fii în largul tău și să le arăți oamenilor partea ta frumoasă”, a rememorat ea într-o filmare publicată pe contul de Youtube al studioului la care lucra.