Plecare surpriză de la Antena 3. Părăsește postul după trei ani ca prezentator

Antena 3 CNN este unul dintre cele mai urmărite posturi TV din România. Manageriat de celebrul Mihai Gâdea, realizator și moderator TV, canalul de știri prezintă cele mai fierbinți noutăți din toate colțurile lumii. Din echipa trustului Intact a făcut parte și Alex Vlădescu (28 de ani), care a decis să plece de la emisiunea „Income Magazine”.

Un celebru prezentator TV pleacă de la Antena 3 CNN

Este vestea momentului în televiziune. Alex Vlădescu, prezentatorul emisiunii „Income Magazine” de la Antena 3 CNN, pleacă din trustul Intact. Joi, 20 octombrie. a fost ultima zi ca reporter la acest post de știri. Emisiunea pe care a moderat-o prezintă idei de afaceri, metode pentru a economisi sau creşte veniturile personale, strategii, influenţe ale evoluţiilor economiei internationale etc. Anunțul despre plecare a fost făcut chiar de către tânărul jurnalist.

„A fost ultima zi ca reporter în cadrul Antena 3. Au fost ultimele transmisiuni în direct, ultimele reportaje filmate, ultimele emisiuni realizate, ultimele emoţii. Televiziunea a fost cea mai mare pasiune a mea! Am pus suflet în tot ceea ce am făcut în acest domeniu! Am sacrificat weekenduri, zile libere, şi mii de ore state peste program”, a scris Alex Vlădescu pe Facebook.

Alex Vlădescu părăsește trustul Intact

În continuare, fosta vedetă de la Antena 3 CNN explică, în mediul online, faptul că meseria de jurnalist TV presupune să faci de toate: „teren, redactare, editare, prezentare. Treptat. În ani. Am muncit pentru fiecare informaţie obţinută. Pentru fiecare interviu reuşit. M-am bucurat pentru fiecare clipă de succes şi am plâns pentru materialele nereuşite…”.

Potrivit spuselor sale, televiziunea a reprezentat universul său, dând de înțeles că noul drum ales nu are legătură cu ce făcea până acum. Alex Vlădescu mai spune că meseria asta l-a învățat să prețuiască libertatea, motiv pentru care se va concentra mai mult pe un viitor „care să îmi ofere timp mie. Să pot să construiesc ce mi-am propus!”.

Detalii interesante despre jurnalistul de 28 de ani

A intrat în presă în noiembrie 2015, în facultate, la Constanţa, ca redactor al cotidianului local ZIUA de Constanţa. Ulterior, s-a mutat în Bucureşti, unde a lucrat ca reporter pentru Naţional TV, Realitatea TV, Antena 1 (pentru jurnalele Observator) şi Antena 3. La postul lui Mihai Gâdea, jurnalistul a prezentat, timp de peste un an, emisiunea economică Income, „unde am explicat fenomene financiare şi am căutat soluţii întotdeauna”.

În luna iunie, într-un interviu pentru Dc News, Vlădescu a oferit mai multe detalii despre viața profesională: „Am terminat Facultatea de Jurnalism la Constanța. Acum șapte ani, cu greu te puteai angaja în acest oraș în presă. Eu voiam televiziune, pentru că era visul meu de când eram mic. Inițial, nu mi-am găsit loc atunci pentru că erau aceiași oameni de foarte mulți ani. Pur și simplu nu se făcea angajări. Nu era nevoie de reporteri. În anul trei de facultate, am primit o propunere de la doamna conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, care mi-a oferit posibilitatea să lucrez la un ziar local din Constanța”. Tot atunci, Alex a dezvăluit că primul său salariu în presă a fost celebra sumă de 500 de lei.