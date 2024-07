Plecare grea de la Realitatea Plus. A părăsit pupitrul știrilor după nouă ani

Demisie la Realitatea Plus! Un jurnalist de știri şi-a anunţat plecarea din celebra televiziune pe pagina personală de Facebook. Este vorba despre Călin Cociş, care a demisionat după nouă ani.

„Realitatea e locul în care am învăţat tot ce ştiu despre televiziune. Au fost 9 ani incredibili şi pe teren şi în platou, şi nu pot decât să le mulţumesc colegilor alături de care am lucrat în tot acest timp. Decizia de a pleca a fost a mea, am simţit nevoia unui nou început. Rămân foarte aproape de ce am făcut în aceşti ani şi voi reveni cu detalii curând”, a declarat Călin Cociș pentru Pagina de Media.