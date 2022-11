Planurile pe care le are Radu Bănică pentru finalul de 2022. În ce proiecte e implicat și ce spune despre admiratoare EXCLUSIV

Radu Ștefan Bănică a ales să le calce pe urme tatălui și bunicului său și să devină actor. Talent are, seamănă leit cu Ștefan Bănică Jr, dar muncește mult ca prestația lui să fie pe placul publicului, mai ales că așteptările sunt mari. În interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, fiul lui Ștefan Bănică Jr ne-a povestit despre proiectele lui de teatru, despre relația cu celebrul lui tată, despre faptul că jobul și facultatea îi ocupă tot timpul, dar și despre valul de admiratoare, venit la pachet cu succesul de care se bucură.

Ce planuri are Radu Bănică pentru finalul de 2022: care sunt proiectele sale?

”Urmează avanpremiera spectacolului “O noapte furtunoasă”, pe 28 noiembrie”

Pe Radu Ștefan Bănică l-am întâlnit joi seara, la un eveniment monden, ocazie cu care am aflat ultimele noutăți din viața lui.

Playtech Știri: Ce faci Radu? Ce proiecte ai pe partea de teatru?

Radu Ștefan Bănică: Urmează avanpremiera spectacolului “O noapte furtunoasă”, pe 28 noiembrie, luni, la sala Studio, la Teatrul Național. Urmează premiera la musical pe 17 decembrie și pe 18 decembrie, sunt aproape sold-out amândouă, sunt foarte fericit și puțin emoționat, iar pe 19 decembrie este premiera la Teatrul Național la “O noapte furtunoasă” și, din păcate, aici luăm vacanță, dar din ianuarie începem din plin în sala mare, sala Ion Caramitru.

Este debutul tău la TNB? Tu ai jucat mult la Teatrul de Comedie.

Am jucat la Teatrul de Comedie, în liceu am mai avut avut tangențe cu scena Teatrului Național, dar într-adevăr este debutul meu cu bilete cumpărate.

,,Îi mulțumesc lui Dumnezeu”

Ai un ritual înainte să intri pe scenă? Ce faci ca să îți temperezi emoțiile?

Nu am vreun ritual. Emoțiile sunt constructive, cel puțin ale mele, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să îmi creez o experiență de mic și să știu ce am de făcut.

De obicei, pe tata îl inviți la premiere?

Cum să nu? Da, toată familia mea este invitată și anul acesta chiar ne suprapunem cu spectacolele noastre. Nu cânt cu tata, dar am spectacolele mele la teatru și el le are pe cele de Crăciun, avem în același timp. Și plecăm și în turneu noi cu teatrul prin țară, e un sfârșit de an full.

Cred că îți pare rău că nu o să poți să-i fi alături tatălui tău.

Îi voi fi alături, dar eu oricum îi știu pe de rost repertoriul și merg la repetiții și am parte de biletul Vip.

Ce faci cu muzica?

Cu muzica nu am uitat, îmi doresc foarte mult din ianuarie să mă dedic mai mult muzicii, pentru că până la urmă meseria mea este de actor și a trebuit să trag tare pentru aceste spectacole, dar din ianuarie sperăm să rupem.

”Pentru sfaturi profesionale merg la tata”

Sărbătorile unde te prind?

Acasă. Îmi doresc foarte mult să ajung acasă cu familia, la toate familiile să mergem să fie bine. Contează să mă văd cu lumea dragă, atât!

Ce sfaturi îți dă tata în general? Sau ești mai apropiat de mama?

Depinde, pentru sfaturi profesionale merg la tata. De obicei nu prea cer sfaturi, îmi place să mă lovesc singur cu capul de probleme.

Dar sfaturi legate de viața personală?

Cine are timp de viață personală deocamdată? Nu are nimeni timp. Munca este targetul meu principal.

”Mă bucur că inspir lumea și câțiva tineri din generația mea”

Cum faci față admiratoarelor acum când ești pe val?

Le sunt foarte recunoscător, până la urmă sunt unul dintre motivele pentru care noi ne alegem această carieră de artist și mă bucur că inspir lumea și câțiva tineri din generația mea.

Ca student cum ești?

Sunt în ultimul an, am licența și sunt și acolo plin de repetiții, cursuri și examene, dar o să fie totul bine.