Planul profesional pe care îl are Nadine în Franța. Ce vrea să facă la 45 de ani EXCLUSIV

La 45 de ani și 15 luni petrecute deja în Franța, fosta noastră vedetă de televiziune, Nadine, nu dă niciun semn că ar dori să revină acasă. Ba dimpotrivă, ea a declarat pentru playtech.ro că nu ia deloc în considerare o asemenea variantă pentru următorii ani.

„Dor? Nu există așa ceva când ai proiectele mele. Am învățat să-mi prioritizez problemele și ca atare nici nu mă gândesc la așa ceva. Acum gândul îmi stă doar la școală. În vară au venit la noi câțiva prieteni foarte din România și am depănat multe amintiri comune.

Nadine e atât de tare atrasă de ideea de a-și continua studiile, în ciuda vârstei, încât nu exclude nici varianta de a se înscrie la doctorat. Unul care ar urma să fie făcut tot pe specializarea psihologie.

„Mă înțeleg foarte bine cu decanul facultății americane. Abia după ce am purtat câteva discuții cu el am înțeles și eu, și el, de ce în primele săptămâni, ba chiar luni de facultate, am avut un start greoi. Nu doar că acum am înțeles pe deplin sistemul și faptul că-mi pot alege singură materiile de studiu, lucru de neimaginat pentru mine până acum ceva timp, dar și parcursul viitor. Iar asta ar putea implica și doctoratul.

Cu câteva condiții! Să fiu acceptată, iar eu să învăt să lucrez în echipă. Recunosc că nu prea știu să fac asta, poate și fiindcă atunci când ajungi la o anumită vârstă nu-ți prea mai arde să te lași dus într-o direcție sau alta!”, mai spune Nadine. Ea a dat însă dovadă de tărie de caracter aparte, susținând cu succes BAC-ul în România, la 44 de ani, și înscriindu-se la facultate, în Statele Unite, câteva luni mai târziu.