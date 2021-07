Ce note a luat Nadine la BAC 2021. Vedeta nu s-a rușinat cu ele

Nadine a dat examenul de Bacalaureat de vârsta de 44 de ani. Frumoasa vedeta a mărturisit că experiența de a susține examenul maturității după 40 de ani a fost unică și frumoasă, mai ales că a studiat alături de fiul ei, în vârstă de 11 ani. După ce a dat examenele săptămâna trecută, exotica brunetă tocmai a aflat rezultatele de la examen.

Nadine este foarte mândră de rezultatele sale și de notele mari pe care le-a obținut. Vedeta a luat nota 9,70 la Limba și Literatura română, nota 7 la geografie şi 10 curat la sociologie.

Ea mai spune că cel mai dificil moment din prima zi de examen a fost clipa în care profesorul a intrat cu subiectele aflate într-un plic, bine strâns la piept:

„Eram pregătită pentru orice, aşa că nuvela nu m-a surprins. Şi asta chiar dacă la simularea de examen a căzut tot un subiect despre nuvelă. Ba chiar vă pot spune că am tratat aşa cum se cuvine subiectele, dar şi că am preferat să tratez povestea lui Alexandru Lăpuşneanu, nu “Moara cu noroc”, al lui Slavici. Iar asta fiindcă iubesc romantismul, cu poveştile sale grozave între alb şi negru, între îngeri şi demoni. Nici nu am îndrăznit vreodată să sper, să mă rog la toţi sfinţii pentru asemenea subiecte, vă rog să mă credeţi.

Ei bine, omul acela a început să ne ureze baftă, să fim atenţi la cerinţele subiectului şi alte lucruri importante, desigur, dar care păleau în faţa descifrării subiectului în sine. Îmi venea să sar şi să-l strâng de gât, ca să dea drumul la plicul cu subiecte, să aflu mai repede ce am de rezolvat. Că de o lună nu mai pot dormi noaptea din cauza lor, ne-a povestit Nadine, cu umor, prin care a trecut.”, a declarat Nadine exclusiv pentru impact.ro.