Cu ce se ocupă Nadine acum, după ce a ieșit din TV. Ce va face la 44 de ani

Pentru telespectatorul român, numele de Nadine a fost asociat cu celebrua emisiune ”Școala Vedetelor” de la TVR. Anul trecut, în mai, vedeta revenea în forță, cu un nou proiect tot la TVR 1. Din păcate revenirea nu a durat mult, datrită pandemiei. Acum, ajunsă la 44 de ani, Nadine își ocupă timpul cu altceva.

În mai 2020 Nadine își anunța revenirea pe micul ecran, într-o producție deja cunoscută, dar datorită pandemiei, producția era difuzată prin Zoom. Momentul ei de revenire era la patru ani de la ultima apariție pe micul ecran.

Se pare că nu a avut audiența scontată, așa că de ceva vreme, emisiunea vedeti a dispărut ding rila de programe. Acum ajunsă la 44 de ani, se pare că Nadine are cu totul alte planuri pentru viitorul ei. Până recent, nimeni nu aștiut faptul că vedeta nu și-a dat BAC-ul până acum. Astfel că planul de a-și termina studiile în această vară a luat pe toată lumea prins surprindere.

Vedeta a mai povestit că se pregătește pentru BAC alături de fiul ei, acum în vârstă de 11 ani, și este cu adevărat plăcută senzația. După dispariția de pe micul ecran vedeta și-a acordat mai mult timp ei, fiului, dar și blogului personal pe care este foarte activă.

Ieri, chiar de Dragobete, Nadine a împlinit frumoasa vârstă de 44 de ani. Nimeni nu a crezut o clipă că și-ar arăta vârsta. Vedeta, după cum a declarat la Antena Stars, se simte foarte bine în pielea ei. Fericirea îi vine și de la micuțul ei de 11 ani, alături de care acum petrece mai mult timp ca oricând. În interviul acordat celor de la Atena Stars, Nadine declara:

”Sunt onorată că m-ați invitat astăzi alături de voi și vă mulțumesc pentru urări. E minunat să ai 44 de ani. Sunt recunoscătoare că am vârsta asta și îmi place să număr ani prin care am trecut pentru că nu e ușor să trecem prin viață.

M-am îndepărtat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am început în profesia asta – să fiu sexy, să nu cumva să trec și să nu mă observi, să nu cumva să nu-ți placă de mine – și am ajuns în direcția opusă, în care sunt extrem de relaxată cu cele 85 de kilograme ale mele”, a povestit Nadine.