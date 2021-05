Planul lui Connect-R pentru Asia Express. Sfatul genial primit de la Ruby. EXCLUSIV

În sfârşit, Connect-R a decis să accepte provocarea venită din partea producătorilor emisiunii “Asia Express”. Pe numele său adevărat Ştefan Relu Mihalache, Connect-R îşi va serba ziua de naştere cel mai probabil în Turcia, acolo unde îl va surprinde cel mai probabil data de 9 iunie, când împlineşte 39 de ani. Solistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre colaborarea cu Antena 1, care va difuza celebrul concurs.

Planul lui Connect-R pentru Asia Express

Connect-R a dezvăluit pentru Playtech.ro.

“De vreo doi sau trei ani tot primesc oferta asta şi până mai ieri am ezitat. Acum însă am găsit curajul necesar. Dacă vreţi să ştiţi unde am găsit doza de curaj despre care vorbesc, ei bine, vă pot spune că am găsit-o în inimă. Mă gândeam zilele trecute că în franceză cuvântul curaj, dar şi cel de inimă au multe în comun, adică courage şi Coeur. Nu ştiu de ce în franceză, asta a fost inspiraţia de moment. Şi aşa s-a născut puterea de a răspunde în sfârşit pozitiv acestei provocări”.

Connect-R știe că nu-l vor aştepta zile uşoare în Asia, fiind la zi cu formatul emisiunii, care adună la start concurenţi de top și care au de trecut numeroase probe pe traseul de 4.000 kilometri. Fiecare concurent are într-un rucsac bunurile personale, dar și echivalentul unui euro pe zi, în moneda locală, cu care trebuie să-şi acopere nevoile primare. Cuplurile nu-şi pot folosi banii pentru a plăti mijloacele de transport, însă pot convinge localnicii să le achiziționeze bilete, în locul lor.

”Ruby mi-a dat multe sfaturi, m-a învățat cum să trăiesc cu un euro pe zi”

Connect-R a stat de vorbă cu Ruby, fostă participantă la “Asia Express”, în 2019, pe tema greutăţilor care îl așteaptă în concurs:

”Ea mi-a dat multe sfaturi, m-a învățat cum să trăiesc cu un euro pe zi, cum să rezist în competiție”. În plus, îndrăgitul solist mai spune că se află în posesia unui cuvânt magic, care îl va ajuta în multe momente dificile. “Traseul încercărilor noastre va trece prin Turcia, Georgia şi Azerbaidjan. Or, cum nu a fost timp să ne familiarizăm cât de cât cu limba localnicilor, am realizat că există, pentru Turcia, cel puţin, un cuvânt care ne va ajuta în clipele grele. Iar acel cuvânt este numele lui Hagi! Nu cred că turcii l-au uitat, aşa că personal voi spune în stânga şi în dreapta că sunt din ţara lui Hagi!”, precizează Connect-R.

Singura persoană care nu a fost deloc încântată de plecarea artistului este fiica lui, Maya, de aproape şapte ani şi jumătate:

“I-am explicat că nu vom sta foarte mult timp departe unul de celălalt, însă nu prea m-a crezut. Vor fi 40 de zile grele de concurs, însă cred că-mi va ţine pumnii. Şi ea, şi fanii!”.

Despre colegul de echipă, Shift: ”Ne ştim foarte bine fricile, ipohondriile, punctele slabe, dar şi calităţile”

Connect-R își laudă colegul de echipă:

“Cu Shift mă cunosc aproape de-o viaţă. Am debutat amândoi, acum mai bine de 15 sau 16 ani, foarte tineri, când nu ne făceam mari speranţe şi aveam amândoi un salariu de cinci milioane de lei, fiecare. Adică o nimica toată! În plus, ne ştim foarte bine fricile, ipohondriile, punctele slabe, dar şi calităţile. Am făcut cândva şi foamena împreună, aşa că într-un fel suntem antrenaţi pentru ceea ce pare că ne aşteaptă!”.

Shift și Connect-R se numără printre cei 18 concurenți care pleacă la acest sfârşit de săptămână spre marea aventură din noul sezon de „Asia Express”. Alături de cei doi se mai numără Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța.