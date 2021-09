Planul Alinei Vidican după ce s-a căsătorit. Ce vrea să facă alături de soț, Cătalin Măruță a reacționat imediat

Alina Vidican sau, mai corect spus, Alina Senhoreti, și soțul ei, Claude, au intrat azi în legătură directă în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au vorbit despre nuntă, despre cum s-au cunoscut, dar și despre planurile lor acum că sunt soț și soție.

Alina Vidican și soțul ei au vorbit despre nuntă superbă care au avut la Miami, cum s-au cunoscut și ce impresii sunt după marele eveniment din viața lor.

Ea este mereu la curse cu mine, este prezentă, niciodata nu m-am gândit că mă voi mai căsatori în viața asta, dar ea m-a făcut să mă răzgândesc. Ea e pasionată de curse și am zis că nu pot să las să îmi scape o astfel de femeie”, au declarat cei doi parteneri.

Claude: Și eu sunt fericit, am fost binecuvântați amândoi, am fost sortiți, ne plac aceleași lucruri, va fi o adevarată plăcere să îmi împart viața cu Alina.

Nunta a fost o provocare, mai ales pe fondul pandemiei de coronavirus, care i-a împiedicat să aibă câți invitați și-ar fi dorit. Claude i-a făcut Alinei și un superb cadou de nuntă, și anume, un autoturism Lamborghini.

Ca un brazilian bun ce sunt, întotdeauna este bine să sărbătorim, acum am și eu familie în Romania, am cunoscut și prieteni de-ai ei, și cultura românească este asemănătoare cu cea braziliană” , a declarat Claude , soțul Alinei.

Nunta a fost o mare provocare, mulți dintre membrii familiei mele nu au putut veni din cauza covidului. Din cauza aceasta am avut doar jumătate din numărul de invitat dorit.

”Claude: A fost o surpriză (n.red. masina pe care i-a facut-o cadou de nunta), iar ei i-am făcut un cadou, îi plac mult maținile. Eu mă ocup de mașina ei întotdeauna și mă bucur că am putut să îi fac un astfel de cadou să o fac fericita, acest Lamborghini alb.

Alina și Claude au fost invitați de Cătălin Măruță la el în platou, iar cei doi au acceptat pe loc invitația, motiv pentru care Cătălin Măruță a fost foarte fericit.

”Alina: Am fost foarte plăcut impresioanată când am văzut câte mesaje am primit pe rețelele de socializare, romanii mi-au trimis multe mesaje frumoase și vreau să le mulțumesc.

Claude: Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România. Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni.

Când Alina vine la curse, mă asteaptă, are rabdare, știe că trebuie să mă concetrez înainte, mă susține, îmi aduce apă, prosoape, dar nu-mi spune nimic ca să nu ma deconcentrez.

Alina: Cu siguranță, vom veni la tine în emisiune, Cătălin”, a fost dialogul dintre Alina, Claude și Cătălin Măruță.