Plantele care alungă insectele din casă. Nu vei mai avea deloc probleme

Natura oferă soluții eficiente pentru a-ți rezolva problemele cu insectele care îți invadează casa și grădina.

Plantele care alungă insectele din casă

De altfel, cercetările din ultimii ani au indicat că, de fapt, soluțiile oferite de natură, ecologice, sunt chiar mai eficiente decât metodele care se bazează pe chimicale. Prin urmare există plante care alungă muștele și țânțarii la fel de eficient ca produsele chimice din comerț, fiind mai prietenoase cu mediul și infinit mai sănătoase pentru locuința ta.

”La originea soluţiilor de curăţat, dezinfectanţilor şi produselor pentru îndepărtarea insectelor nedorite stau plantele. Au fost folosite timp de mii de ani, cu rezultate excelente, înainte de apariţia produselor chimice”, a spuspentru „Adevărul”, inginerul horticultor Iulian Arhip.

Crăiţele

Crăițele înfloresc toată vara și arată foarte bine, așadar este bine să le pui în ghivece, pe care să le pui apoi la geamuri și uși, pe balcon și pe terasă. În plus, crăițele țin departe dăunătorii roșiilor și vinetelor.

Busuiocul

Este una dintre cele mai populare plante aromatice și dincolo de aroma pe care o dă mâncărurilor este și un excelent insecticid, datorită compușilor săi, care alungă muștele și țânțări. În plus, busuiocul absoarbe tot soiul de toxine din aerul din casă și este printre puținele plante care eliberează oxigen vreme de 20 de ore pe zi. Busuiocul este și antibacterian și antifungic.

Lavanda

Ea are un miros delicat ce contribuie la relaxare și la somnul liniștit, dar are și proprietatea de a ține la distanță puricii, moliile, țânțarii și muștele. În plus, planta arată și foarte bine ca ornament la uși și pervazuri.

Dafin

Aromaticele frunze de dafin care dau savoare mâncării sunt bune și împotriva mai multor tipuri de dăunători. Dafinul alungă muștele, moliile din șifonier, gândacii și șoarecii din cămară, dar și fluturii din pungile de cereale și făină. De precizat este că tufele de dafin pot fi crescute afară în ghivece, vara, iar când afară este rece, ele trebuie ținute la adăpost.

Rozmarinul

Este și el foarte util în bucătărie și la grătare, dar are și alte întrebuințări. Astfel, pe măsură ce crește, el ține la distanță țânțării. Rozmarinul se poate creșre în ghiveci sau în grădină, în jurul terasei.

Așadar, dacă te confrunți și tu cu problema muștelor și a țânțarilor în perioada călduroasă poți să apelezi cu încredere la aceste plante care, nu doar că te scapă de neplăcutele insecte, dar îți pot înfrumuseța și orice spațiu al casei tale.