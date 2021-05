Cea mai bună zmeură din România se găsește la Iași. Cum a reușit un cuplu să aibă o plantație de 6.000 de metri pătrați

Un cuplu din Iași s-a întors în satul natal pentru a cultiva zmeură. Aceștia au revenit în satul Suhuleț, comuna Tansa, după ce au muncit 4 ani într-o fermă din Germania. Investiția lor este de 30.000 de lei și au o plantație de aproximativ 6.000 de metri pătrați.

Cererea din partea clienților este foarte mare. Cei doi ieșeni nu găsesc suficienți oameni la cules. Din acest motiv, a pierdut o cantitate de zmeură însemnată anul trecut. Ionuț și Alina Maria Pomîrleanu s-au întors din Germania după ce au lucrat 4 ani la o fermă. Banii strânși au decis să-i investească.

„Ne-am săturat de străinătate și dacă am decis să ne întoarcem în țară, am zis să facem ceva cu banii câștigați în Germania. Ca toată lumea, am căutat informații despre ce am putea planta, ce se pretează la clima noastră, și ne-am gândit că cel mai bine ar fi să plantăm zmeură. Am început în anul 2017 cu plantația cu zmeură, iar de puțin timp avem și livada, pentru că ne gândim să facem procesare”, povestește Ionuț Pomîrleanu, în vârstă de 35 de ani.