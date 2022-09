Plante de apartament care au flori tot anul. Sunt uşor de întreţinut, dar spectaculoase

Plante de apartament care au flori tot anul. Fie că vorbim de primăvară, vară, toamnă sau iarnă, există o categorie de flori, nouă la număr, care înfloresc indiferent de anotimp și de temperaturile din atmosferă. Deși unii oameni sunt convinși că plantele fac flori doar atunci când este cald afară, iată nouă flori care fac excepția de la regulă.

Plante de apartament care au flori tot anul

Cyclamen

Cyclamen este una dintre cele mai frmoase flori, spun privitorii. Cu petalele viu colorate, într-o nuantă de ciclam, după cum îi este dat și numele, aceste plante de interior trebuie udate o dată la trei zile.

Atunci când alegi floarea Cyclamen, specialiștii îți recomandă să fii atent să aibă cât mai mulți muguri. De asemenea, pentru ca planta să înflorească în mod constant, nu uita să înlături corolele ofilite cu tot cu tulpini, răsucindu-le atent. Planta trebuie păstrată la o temperatură de 22 de grade Celsius.

Crăciunița

Faimoasa Crăciuniță și-a căpătat numele datorită faptului că înflorește în perioada sărbătorilor de iarnă. Cu toate acestea, planta poate înflori până în aprilie, dacă este îngrijită cum trebuie. Crăciunița trebuie udată la fiecare trei zile, ținută într-un ghiveci suspendat.

Iasomie de cameră

Este indicat să depozitezi iasomia pe pervazul de la dormitor și să o hrănești la fiecare 3 zile cu apă fără clor. Această floare cu petale albe are un parfum deosebit și extrem de delicat, perfectă pentru a acompania o domniță tânără și nu numai.

Sfatul specialiștilor este să scurtezi lăstarii și să tai din tulpină, după ce iasomia și-a încheiat procesul de înflorire. Să nu lași pământul plantei să se usuce.

Plante de apartament care au flori tot anul. Begonia

Una dintre cele mai iubite plante de apartament, begonia iubește căldura și umezeala, dar nu tolerează să fie stropită. Pentru a menține nivelul de umiditate necesar, îți recomandăm să pui un recipient cu apă alături de ea.

Această plantă are nevoie de o hrănire regulată, motiv pentru care trebuie să aplici îngrășăminte pe sol odată la două săptămâni. Begonia trebuie La temperaturi sub 17 ° C, begonia nu va înflori, iar sub razele directe ale soarelui își poate pierde culoarea sau se poate usca.

Balsamina

Balsamina este o floare delicată, cu frunze suculente, ce au nevoie de umiditate abundentă. Această plantă înflorește în perioada rece a anului și trebuie udată odată la fiecare două zile. De asemenea, trebuie ținută la distanță de alte flori, ca să nu-i cadă petalele.

Balsamina se ține pe un pervaz cald, fără să fie expusă direct la lumina soarelui, la o temperatură de până la 25 grade Сelsius.

Camelia

Camelia trebuie ținută într-un spațiu umbros, la o temperatură de maximum 19 grade. Frunzelor le place să fie stropite, dar umezeala excesivă dăunează plantei. Lumina trebuie să fie difuză, pe parcursul întregii zile. Floarea trebuie udată odată la două zile, cu apă fără clor.

Coleria

Această plantă preferă umiditatea moderată și temperaturile de până la 26 de grade Celsius. Coleria trebuie udată odată la două zile și are nevoie de îngrășăminte, precum orhideea. Nu uita să nu-i stropești frunzele, deoarece se vor ofili.

Mușcata

Una dintre cele mai populare plante, mușcata are flori viu colorate, care înfloresc pe tot parcursul anului. Trebuie udată abundent, odată la trei zile. Mușcata poate fi depozitată pe pervazul de la geam sau într-un colț din sufragerie.

Plante de apartament care au flori tot anul. Guzmania

Guzmania este o plantă multicoloră, ușor de îngrijit. Poate fi depozitată, fără probleme, în spații întunecate, dar să nu fie udată din abundență. Pune-i apă odată la 3 zile și las-o pe un pervaz cald.