Planta care purifică aerul din casă. Toți românii trebuie să o cumpere

Pe numele oficial Clorophytum comosum, planta păianjen, denumită popular crinul verde sau voalul miresei, este una dintre plantele decorative de apartament, dar și una dintre cele care au o capacitate extraordinară de purificare a aerului din camera unde este pusă.

Planta care purifică aerul din casă

Planta păianjen a fost inclusă în nomenclatorul NASA datorită capacității de a curăța aerului și de a neutraliza diverși poluanți prezenți în casă. Plantele sunt eficiente în situația în care un exemplar matur are în grijă aerul de pe o suprafață de 10 metri pătrați.

Planta păianjen are forma unor tufe, cu frunze subțiri și lungi, cu dungi albe, de aici și denumirea populară. Datorită formei este bine ca planta să fie plantată în ghivece suspendate, iar pe măsură ce planta crește, frunzele se vor așeza foarte frumos.

Planta păianjen își are originea în Africa de Sud și nu este pretențioasă în ce privește condițiile de creștere. Ea se dezvoltă rapid și rezistă la variațiile de temperatură și de lumină. Chiar și așa, ar fi bine să nu fie expusă direct la lumina soarelui, deoarece vârful frunzelor se va usca și chiar dacă rezistă și la temperaturi de 0 grade C, mai bine este să îi asiguri un ambient în care să nu fie mai puțin de 5-10 grade C.

Planta păianjen, creștere și îngrijire

Această plantă are rădăcini groase, bine fixate în pământ, fapt care o face rezistentă și în condiții de umiditate scăzută. Ea trebuie udată, pentru ca pământul să nu rămână mult timp prea uscat, însă nu suportă aăa în vasul de sub ghiveci și nici nu trebuie lăsată apa să băltească deoarece rădăcinile putrezesc ușor la excesul de apă. Iarna, planta se udă foarte rar, deoarece atunci intră în repaus.

Planta păianjen crește și se dezvoltă în orice sol, dar nu îi strică și un supliment de îngrășământ. Cel mai bun îngrășământ pentru ea este cel lichid, diluat cu apă. El se administrează o dată pe lună în timpul lunilor calde din an.

Planta păianjen face flori mici, stelate, de culoare albă. Ele sunt parfumate și se dezvoltă separat, la capătul unor tije lungi. Planta se înmulțește primăvara și se poate îmulți și prin semințe. La plante mature, ca să se dezvolte frumos, vasul trebuie rotit o dată pe săptămână pentru ca toate părțile plantei să fie expuse egal la lumină și pentru a se evita creșterea asimetrică. Planta păianjen nu se recomandă însă celor care au pisici, ele fiind tentate să mănânce frunze, fapt care le provoacă vărsături. Planta nu este otrăvitoare.