Planta de primăvară care poate fi otrăvitoare pentru români. Cum o consumi corect, de fapt

Există o plantă extrem de sănătoasă, dar care poate fi otrăvitoare dacă este consumată greșit. Ea trebuie să fie consumată cât e în sezon și o putem folosi pentru deserturi sau salate.

Planta de primăvară care poate fi otrăvitoare pentru români

Este vorba despre rubarbă, care deși este folosită mai adesea ca fruct, este de fapt o legumă. A fost utilizată în scopuri medicale pentru tratarea unor boli, dar și în alimentație. Rubarba conține vitaminele C, K, potasiu, calciu, fier și fosfor.

În plus, conține licopen și antocianine, doi antioxidanți puternici care reduc riscul de cancer.

Este important să se consume doar tijele, care sunt în diverse culori, de la verde, la roz și roșu închis. Trebuie știut că frunzele sunt extrem de tocixe, chiar crude sau gătite, pentru că conțin acid oxalic.

Acest acid oxalic irită membrana intestinelor și poate fi fatal. În plus, consumul lui pe termen lung duce la formarea pietrelor la rinichi.

Rubarba are un gust acrișor, puține calorii și multe fibre. Poate fi folosită în gemuri, compoturi, plăcinte sau tarte și merge de minune în combinație cu fructe precum zmeură, căpșuni sau mere.

Beneficiile rubarbei

În plus, vitamina K din rubarbă duce la rezistența organismului la insulină și poate ajuta la tratarea afecțiunilor renale.

S-a dovedit că rubarba are proprietăți împotriva cancerului. Frunzele sale sunt atât de toxice, încât consumul în cantități mari poate cauza dificultăți în respirație și arsuri la nivelul cavității bucale și a gâtului.

Nu este recomandat consumul de gută persoanelor care suferă de gută. De asemenea, are multe beneficii și proprietăți, printre care și reducerea colesterolului rău și scăderea tensiunii arteriale. În plus, are efectul de a ajuta la regenerarea celulelor hepatice.

Rubarba este originară din Tibet și a fost cultivată apoi și în Europa. În trecut, această plantă costa mai mult decât șofranul, care este considerat cel mai scump condiment din lume. Planta de rubarbă poate crește până la doi metri.