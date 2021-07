Cu ce trebuie să uzi un ficus, de fapt. Trucuri geniale pentru o plantă sănătoasă

Ce trucuri trebuie să știi dacă ai plante acasă și vrei să le îngrijești așa cum se cuvine? Există câteva soluții simple pentru ca ele să crească sănătoase și frumoase. Cu ce trebuie să uzi un ficus? Nu este o floare chiar pretențioasă, dar trebuie să ai grijă la anumite detalii.

Truc pentru plante sănătoase: cu ce trebuie să uzi un ficus?

Casa arată mai bine dacă are o grădină frumos îngrijită sau dacă în încăperi există măcar câteva plante. Mulți dintre români preferă de departe ficusul pentru că este ușor de îngrijit, foarte puțin pretențios și aduce o notă elegantă oriunde l-ai pune. Nu necesită multă străduință și nu suferă mult după căldură sau apă.

Planta de ficus există în peste 800 de specii și poate fi descrisă ca o plantă viguroasă, lemnoasă, cu frunze mari, în formă de elipsă și de o culoare verde închis. Condiția este să nu-l ții la soare prea mult timp pentru că lumina și căldura îl pot arde.

Mai este un detaliu pe care cei care au o astfel de plantă cu siguranță îl știu: pământul nu trebuie să rămână uscat pe o perioadă lungă de timp. Aceasta are nevoie de echilibru și când vine vorba de apa pe care i-o dai. E de ajuns să verifici cu degetul dacă este solul umezit până la 2-3 centimentri adâncime.

De asemenea, ficusul trebuie fertlizat în mod constant pe tot parcursul sezonului de creștere care începe primăvara și se termină toamnă. Pe timpul iernii, însă, nu are nevoie de fertilizare.

Cel mai bun pentru acest lucru este îngrășământul echologic lichid care se poate adăuga o dată sau de două ori pe lună, diluat la jumătate. Trebuie să ții cont și de faptul că trebuie tăiat în perioade de creștere pentru a fii sănătos și pentru a evolua cum își dorește.

Ce trebuie să îi faci?

Un truc util pentru iubitorii de ficuși este legat de apa pe care le-o dai. Aceasta nu trebuie să fie de la robinet. Ideal ar fi să îi oferi apă de ploaie care a fost păstrată într-un recipient preț de două zile, pentru a permite evaporarea clorului.

Alte trucuri

-Lasa suprafata pamanatului din ghiveci sa se usuce intre doua udari.

-Pune un strat de pietris la fundul ghiveciului, pentru ca apa sa se poata drena bine, iar radacinile sa nu ajunga in contact cu apa din farfurie.

-Schimba complet pamantul, la fiecare doi ani.

-Taierile trebuie facute tinand cont de faptul ca noii lastari apar de la baza ultimelor frunze.

-Sterge frunzele cu o carpa moale umezita usor, in fiecare saptamana.

-Nu uda un ficus cu apa de la robinet. Ideala este apa de ploaie sau apa de la robinet dar dupa ce a fost pastrata in sticle fara capac, cel putin doua zile, pentru a permite evaporarea clorului. (Sursa: casă-grădina.ro)