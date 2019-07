Plângere penală pe numele procurorului care a ridicat-o pe Sorina din Baia de Aramă. Familia adoptivă a luat decizia

Cazul Sorinei, fetița ridicată cu mascații de la reședința asistenților maternali rămași fără acreditări de către procuroarea Maria Pițurcă, ia amploare. Procurorul general a cerut stoparea ieșirii din România a micuței până la efectuarea de verificări complete privind adopția și starea micuței, lucru pentru care a primit o plângere penală din partea actualei familii a Sorinei.

Plângere penală pe numele procurorului care a ridicat-o pe Sorina din Baia de Aramă

Scandalul adopției Sorinei ia amploare, iar vinovații ies la suprafață. Este vorba despre procurorul general, care are acum pe numele său o plângere penală din partea familiei adoptive a micuței. După ce procurorul a cerut stoparea ieșirii din țară a fetiței până la efectuarea de verificări complete privind adopția și starea Sorinei, soții Săcărin, familia adoptivă a fetei, au depus o plângere penală pe numele procurorului Bogdan Licu și procuroarei Mihaela Iorga Moraru, oficialul care se ocupă de ancheta privind cazul Sorinei.

Diana Gavra, avocatul familiei Săcărin, a declarat că procuroarea Moraru, în baza opiniilor publice, a întreprins măsuri de lipsire a libertății de om, iar Bogdan Licu este acuzat de manipulare pentru a crea propagandă că familia Săcărin se ocupă cu traficul de organe. „Doamna Mihaela Iorga Moraru, în baza opiniilor publice, a întreprins măsuri de lipsire a libertății unui om. Am depus plângere penală pe numele lui Bogdan Licu și a Mihaelei Moraru.

Măsurile se bazează pe o știre manipulată pentru a crea propagandă că această familie se ocupă cu traficul de organe a ajuns să determine măsuri de procedură penală care au avut drept consecință lipsirea de libertate a unui minor”, a declarat avocatul familiei Săcărin.

Până în acest moment, adopția Sorinei, micuță refuzată de 122 de ori, inclusiv de asistenta maternală care a crescut-o, este pusă sub semnul întrebării. În prezent, fetița se află alături de familia sa adoptivă, în SUA. Cu mai multe detalii despre starea ei a venit chiar mama sa adoptivă. „Face bine, s-a obișnuit cu rudele din familia primară, cu bunicii, părinții și frățiorul cel mic. Are o mare bucurie să cunoască și alte peroane din viața noastră, cum ar fi prieteni de familie, am mers în vizite, acesta e un lucru care îi place mult, să viziteze case și să cunoască oameni, să vadă cine sunt ei raportat la noi”, a mărturisit Ramona Săcărin.