Plângere penală între concurentele Puterea Dragostei. Ella, sătulă de Andra și Bianca

Ella de la Puterea Dragostei este în conflict cu Andra Voloș și cu Bianca Comănici. Cearta dintre cele trei foste concurente a ajuns la un alt nivel. Ella a depus plângere penală. Ce se întâmplă de fapt?

Scandalul dintre cele trei este din ce în ce mai grav. Se pare că, cele două foste concurente de la ”Puterea Dragostei”, nu doar că nu s-au împăcat, ba chiar mai mult, scandalul dintre ele a atins un nou nivel. Mai nou, și Bianca Comănici ar fi în conflict cu fosta parteneră a lui Jador.

Într-un final, Ella de la Puterea Dragostei nu a mai suportat jignirile aduse din partea celor două foste concurente și s-a hotărât să le facă reclamație la poliție.

Mai mult, Ella spune ca acum are telefonul ascultat și subliniază că deține o serie de înregistrări cu jignirile pe care le-a primit.

”Nu uitați să aveți caracter și să fiți femei, pentru că vă înjosiți foarte mult venind aici și vorbind neadevăruri. Pentru că voi nu vorbiți cu dovezi. Eu am dovezi, dar nu mă cobor la nivelul ăsta. Eu nu vin aici să vorbesc pe nimeni, dar deja mă irită. Eu îmi văd de viața mea, nu mă văd cu bărbații voștri că nu îmi trebuie bărbații voștri că am bărbați ok, oameni ok, băieți singuri, inteligenți.

A și încă ceva, că am înțeles că eu ies cu bărbații femeilor și mă trag din mașini. Niciodată! Dacă am ieșit cu un bărbat cu care am colaborat, probabil și voi vă doreați să ieșiți, dar nu iese oricine cu oricine la masă. Unii se respectă prea mult și nu ies cu oricine și orice. Mă judecați pentru că mă sunați noaptea târziu, mă amenințați, mă înjurați și nu am apucat pe domnișoara Bianca să o înregistrez ca să vedeți cât de frumos vorbește ea de fapt. Nu a existat nicio provocare. Ea și-a dorit să îmi vorbească urât. Am făcut pe calea asta o plângere”, a transmis Ella, potrivit Qwer.ro.