Ce a spus Ella de la Puterea Dragostei despre Alex Bodi. Au fost împreună cei doi?

Despre Ella de la Puterea Dragostei și Alex Bodi s-a zvonit că ar fi avut o relație. Dar adevărul este că Ella și Alex Bodi au avut o relație de amiciție de-a lungul anilor.

Ce a spus Ella de la Puterea Dragostei despre Alex Bodi

Astfel că fosta concurentă a mărturisit că cei doi s-ar cunoaște de dinainte de relația acestuia cu Bianca Drăgușanu. Iar orice dubiu cu privire la un potențial amantlâc a dispărut după aceste dezvăluiri făcute de Ella. De altfel, Alex Bodi a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce a fost săltat de nascații de la DIICOT. Acesta este suspect într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane.

Ella a vorbit despre acest caz și speră ca acuzațiile care i s-au adus prietenului ei să fie pure speculații. Dar dacă aceste acuzații sunt reale, statul trebuie să-și ducă misiunea până la capăt.

„Îmi pare rau ca s-a ajuns aici. Nu mă așteptam ca lucrurile să ia o asemenea turnură și amploare. Eu cred ca Alex Bodi putea face bani într-un mod mult mai inteligent. Sunt sigură, de fapt! Dacă acuzațiile care i se aduc sunt cu adevărat reale, atunci justiția trebuie să își facă treaba. Eu sper, în continuare, ca tot ce s-a scris si a apărut în presă pe acest caz sunt doar specilații și că Alex e nevinovat!”, a declarat Ella pentru WOWbiz.ro.

Cei doi au fost doar prieteni

În plus, Ella de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față cu privire la relația dintre ea și Alex Bodi. Bruneta a mai mărturisit că între cei doi există numai o relație de prietenie. Mai mult, ea spune că relația dintre ea și Jador este asemănătoare căsniciei lui Alex Bodi cu Bianca Drăgușanu.

„Între mine, nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție, o prietenie. Da, am vorbit, dar am vorbit rar, noi avem prieteni în comun, înainte de a fi el cu Bianca, atunci l-am cunoscut. Așa că, nu e nimic, nu am avut nimic cu el, Doamne… Probabil au vorbit niște persoane care ne cunosc, care au văzut niște conversații de ale noastre, dar nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește. Nu m-a sunat acum Alex, am înțeles că este cu Bianca, sper că nu se mai certe și sper să fie fericit. Eu mă bucur pentru oamenii care se iubesc, indiferent că este Bodi sau altcineva. Vreau să se iubească și să văd iubirea în cazul lor. Eu chiar înțeleg relația lui Bianca, fiindcă și eu mă număr printre acele persoane care au relații asemănătoare, așa cum este cea cu Jador, cu despărțiri și împăcări, zic …nu te mai vreau să te văd, să te aud și când îl văd, cedez, fiindcă inima dictează. Așa este și în cazul lor”, a mai spus Ella pentru WOWbiz.ro.