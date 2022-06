Plaja care a fost restituită descendenților după 100 de ani. De ce a fost confiscată inițial

O plajă din Los Angeles, care se află într-o stațiune balneară, a fost confiscată în urmă cu aproximativ 100 de ani de la proprietarii de culoare. În momentul de față, aceasta a fost restituită descendenților.

Este vorba despre plaja Bruce’s Beach. A fost cumpărată în anul 1912, iar în acest loc ar fi trebuit să fie construită o stațiune balneară pentru persoanele de culoare. În acea perioadă, în sudul Californiei, exista acea diferență rasială.

Plaja respectivă este situată în Manhattan Beach și a fost luată cu forța de consiliul local in anul 1924. De atunci și până în prezent, aceasta nu a fost restituită descendenților, însă marți, oficialii din Los Angeles au votat pentru a returna terenul familiei.

Cele două loturi de teren au fost cumpărate în anul 1912 de către Willa și Charles Bruce, pentru suma de 1.225 de dolari. În momentul de față, terenul pe care este situată plaja valorează circa 20 de milioane de dolari.

„Oriunde am încercat să cumpărăm terenuri pentru o staţiune balneară, am fost refuzaţi, dar eu deţin acest teren şi am de gând să-l păstrez”, spunea Willa în urmă cu un secol.