Pilonul 2. Schimbare majoră la pensiile private cerută de ASF

În aceste zile are loc una din cele mai importante cercetări penale, obiectul fiind frauda unor angajați cu banii din fondurile de pensii private. Procurorii vorbesc de sume de peste patru milioane de euro, și peste 700 de transferuri ilegale în ultimii trei ani. În încercarea de a preveni astfel de situații în viitor, ASF propune câteva măsuri de siguranță în ceea ce privesc banii din Pilonul 2 de pensii. Această schimbare majoră la pensiile private cerută de ASF este deja pe masa guvernului într-un proiec de OUG.

Este cea mai mare pagubă adusă acestor fonduri private, spun procurorii de caz, care anchetează la această oră angajații unei bănci din România. Inițial nu s-a numit banca implicată, dar ulterior, după apariția documentelor, s-a aflat că este vorba de angajați ai băncii BRD. Deși sumele sunt extrem de mari, reprezentantul ASF, Daniel Apostol, director de comunicare, declara că „activele fondurilor nu au fost afectate de această ilegalitate comisă de administratorul acestei firme.”

Noi am sesizat abaterile grave de la regulile de guvernanță corporativă. Abateri și de la cele privind evidențele situației contabile ale administratorului. Aceste abateri le-am sancționat. Am sesizat altor organe competente să analizeze situația.”, declara Daniel Apostol pentru Digi24 .

„ASF a intervenit prompt cu sancționarea drastică a conducătorilor acestui administrator. Am și sesizat atunci organele. Am sanctionat fapte care au afectat banii administratorului de fonduri. Nu au afectat fondul de pensii în sine. Ci banii proveniți din comisioanele percepute de aceste firme.

Ca urmare a acestei situații, ASF a înaintat de urgență un proiect de ordonanță pentru a preveni astfel de fraude pe viitor. În proiect apare o schimbare majoră la pensiile private cerută de ASF pentru Pilonul 2 de pensii.

„Am transmis un proiect de OUG prin care eliminăm comisionul aplicat pe contribuții. Tocmai pentru a realiza un sistem mai echitabil, care nu acordă privilegii nemeritate. Tot în sprijinul cetățeanului care are contribuții la pilonul II, am decis să impunem administratorilor să facă publică structura investițiilor cu frecvență lunară, nu trimestrială, cum se întâmplă în prezent.

În plus, am decis să interzicem administratorilor de pensii private să investească banii din contribuții în așa numitele private equity. Adică active cu risc ridicat. Am cerut asta tocmai pentru că dorim să protejăm contribuțiile a circa 8 milioane de cetățeni”, a declarat Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF.