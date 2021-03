Petrecere la Jandarmerie, în plina pandemie. Imaginile șocante sunt online VIDEO

Pe data de 28 februarie, angajații Grupării Mobile de Jandarmi Burebista din Brașov au organizat o petrecere de pensionare pentru unul dintre colegii care lor. Acesta urma să intre în rezervă.

Astfel, jandarmii i-au făcut o surpriză, așteptându-l cu confetti, șampanie și muzică pusă din autospecialele unității. Mai mult, pe filmare se poate observa că nimeni nu purta masca de protecție, că nu exista distanțarea socială, iar jandarmii l-au luat în brațe ca să-l pupe pe colegul care ieșise la pensie.

„Referitor la imaginile apărute in spațiul public, va comunicam faptul ca am luat cunoștința despre manifestarea care a avut loc in unitatea noastră. Astfel, in seara zilei de 28 februarie, in jurul orei 23:00, la ieșirea din misiune efectiva din cadrul unei subunități mobile, pe fondul trecerii in rezervă a șefului ierarhic, i-au adus acestuia mulțumiri pentru activitatea depusă in calitate de militar, fapt materializat prin aclamații și urări. În ceea ce privește atitudinea cadrelor militare de a se manifesta fără respectarea măsurilor de protecție individuală la nivelul unității noastre s-a stabilit o comisie pentru a verifica acest fapt și pentru a se lua măsurile legale care se impun”, a spus Jandarmeria Brașov.