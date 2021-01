Petre Roman, adevărul despre divorțul de Mioara. Dacă află Oana Roman, sigur plânge

Petre Roman vorbește în sfârști despre divorțul dintre el și Mioara Roman. Ce s-a întâmplat între ei și de ce se află singura lor fiică singură? Care este motivul pe care nimeni nu l-a știut până acum?

Petre Roman, dezvăluiri despre divorțul de mama Oanei

Fostul premier al României a fost invitattul Denisei Rifai și a încercat pe cât posibil să răspundă la cele 40 de întrebări de foc. Majoritatea românilor au avut multe semne de întrebare în ceea ce-l privește, mai cu seamă că se află din politică din perioada cruntă a României, iar mulți aveau numeroase curiozități despre el.

Aceasta este un personaj cunoscut în politică, ocupând mai multe demnități în statul român. De asemenea, de numele său sunt legate o serie de evenimente politice importante, iar în cadrul show-ului a venit cu o serie de aspecte mult așteptate despre viața personală, dar și despre cea profesională.

Amintim că acesta se căsătorea cu Mioana la vârsta de doar 27 ani, pe când ea era mai mare decât el cu 6 ani și o avea deja pe Catinca. După o căsătorie cu năbădăi preț de 34 de ai și un divorț răsunător, s-a recăsătorit cu o femeie cu 26 de ani mai tânără alături de care și-a găsit liniștea. Tatăl Oanei Roman a fost deseori în emisiune despre detalii din noua sa viață alături de femeia care i-a mai oferit un copil.

„trebuie să mă manifest, să vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții”

„Dacă eu sunt ceea ce sunt, trebuie să mă manifest, să vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții. Eu, de fapt, am făcut un lucru firesc. Când o căsătorie nu a mai fost posibilă, așa cum au recunoscut ambele părți, și am cunoscut o femeie de care m-am îndrăgostit, m-am căsătorit cu ea, am făcut un copil. (…) Asta e normalitatea!”, spune Petre Roman în ediția din această seară a emisiunii„40 de întrebări cu Denise Rifai” , difuzată la ora 23:00.

„A fost tatăl dumneavoastră asasinat din ordinul lui Ceaușescu?”, „A fost lovitură de Stat sau Revoluție în `89?”, „Ați ajuns prim-ministru din întâmplare?”, „Cine nu v-a vrut președintele României?”, „Ați divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc ?”, „Sunteți supărat pe fiica dumneavoastră?”, „Aveți un copil din flori?”, au fost doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate celebrului om politic în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Telespectatorii au putut fi surprinși cu multe alte amănunte și mărturii despre viața sa.