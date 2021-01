Oana Roman, atac devastator. Vedeta a explicat prin ce momente jenante trece

Oana Roman se simte atacată din toate unghiurile, motiv pentru care nu mai poate îndura singură totul și își împărtășește trăirile cu fanii ei. Vedeta a dezvăluit tuturor care sunt momentele jenante prin care trece acum.

Fosta prezentatoare de televiziune nu mai suportă momentele jenante pe care le trăiește de o bună perioadă încoace și răbufnește în mediul online. Totul se petrece după ce mai multe persoane au criticat-o în mod constant pe rețelele de socializare.

Amintim că aceasta este unul din cel mai discutat personaj din showbiz-ul românesc, mai cu seamă din cauza siluetei pe care a schimbat-o de curând. Aceasta a fost extrem de radicală în ultimul mesaj postat pentru gurile rele.

Comentariile rele au luat-o cu asalt, iar vedeta simte că nu mai poate să mai trăiască într-o asemenea situație. Deși a declarat în urmă cu câțiva ani că s-a obișnuit cu orice remarcă răutăcioasă, se pare că problemele din ultimul timp au făcut-o mai sensibilă, astfel că nu mai vrea să mai citească un anumit gen de comentarii la postările ei. Ajunsă la capătul răbdării, fosta prezentatoare de televiziune a decis să le răspundă tuturor criticilor.

„Nu îmi impune. Nu sunteți voi în măsură să îmi impuneți lucruri. Nu frate, eu fac ce vreau eu. Dacă nu-ți place ești absolut liber să nu mă urmărești!”, a afirmat Oana Roman pe Instagram, după nenumărate alte jigniri și păreri primite.

„Trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam. Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparascopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă. Trebuie să mă duc să îi duc pastilele, pentru că are un tratament pe care cei de la spital nu i-l pot da în întregime. Mă duc să îi las pastilele jos la recepție. Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri, n-o să o pot vedea nici când se va opera, nici după ce se va opera, dar știu că totul o să fie bine”

Oana Roman (Sursa: instagram.com)