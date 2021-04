Petiție surprinzătoare la Survivor România 2021. Fanii o vor înapoi în competiție, de urgență

După ce Ana Porgras a părăsit competiția Survivor România, se pare că fanii o vor înapoi în concurs pe aceasta. De altfel, la numai câteva ore, 20.000 de români au semnat o petiție în care solicită revenirea fostei Faimoase în competiția din Republica Dominicană.

Vestea că tocmai Ana Porgras a părăsit show-ul din Dominicană i-a șocat pe mulți. Chiar și ea a fost luată prin surprindere când prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că ea trebie să plece din competiție. Fosta gimanstă își dorea să rămână până în Finala concursului.

În prezent sunt zeci de mii de fani care o vor pe Ana Porgras din nou în concurs și au semnat și o petiție pentru asta, strângându-se în numai câteva ore zeci de mii de semnături. Acești fani o consideră pe Ana Porgras ”cea mai bună concurentă dintre toate fetele” și spun că nu merită să părăsească show-ul.

Dacă în urmă cu câteva săptămâni au fost inițiate și alte petiții, ce solicitau eliminarea de la Survivor a lui Zanni și a lui Sebastian Chitoșcă, de data aceasta este pentru prima dată când fanii cer în număr foarte mare, ca o concurentă să rămână în concurs.

Doar că, paradoxal, cât a fost în concurs, Ana Porgras a primit cele mai puține voturi din partea publicului care acum o vrea înapoi. Aceasta a fost nominalizată de Jador și de Sebastian Chitoșcă. Zanni, care avea o relație mai strânsă cu aceasta, a început să plângă când a aflat vestea.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare” a spus Ana Porgras, la ieșirea din concursul Survivor România 2021.