Pescobar se pregătește să deschidă o mare afacere în Ilfov. Îl va ajuta cel mai influent om din fotbalul românesc

Pe la începutul lunii februarie a.c., Pescobar anunța că va investii o sumă frumușică, avându-l ca partener pe celebrul „Mitică de la Ligă”, iar acum Pescobar se pregătește să deschidă o mare afacere în Ilfov, având în vedere că îl va ajuta cel mai influent om din fotbalul românesc, Mitică Dragomir.

La începutul acestui an, celebrul afacerist Pescobar recunoștea că a reușit să-l convingă pe Mitică de la Ligă să i se alăture într-o nouă investiție, tocmai în Dubai, fiind vorba de un restaurant de lux.

„Mă duc în Dubai câteva zile. Mă duc să vedem dacă se leagă ceva. Nu să îl administrez eu, că nu mă pricep. Da, el să se ocupe. Mă duc eu el (n.r. Pescobar). Eu sunt cu contrucțiile, eu îl construiesc. Eu îl fac, dacă găsim așa ceva”, declara Dumitru Dragomir, în februarie.

Se pare că are mare încredere în abilitățile de om de afaceri, având în vedere și noul proiect anunțat de Pescobar, care se pregătește să deschidă o mare afacere în Ilfov, alături de Dumitru Dragomir. Conform destăinuirilor afaceristului, se pare că ar vrea să-și deschidă o academie de fotbal, fiind recunoscut ca un adevărat pasionat:

„Mă gândesc la o academie de fotbal împreună cu un fost mare jucător român. Vreau să mă implic și eu cumva pentru copii. Într-o săptămână anunțăm. E undeva lângă București, în Ilfov. E un proiect mare. Nu pot să zic pentru că o să poarte numele lui. Eu doar vin și pivotez din spate cu buzunarul drept”, a declarat Pescobar, potrivit Fanatik.ro, dar avea să se afle că este vorba de Dumitru Dragomir.

„Pescobar își face academie de fotbal fără Anamaria Prodan”

Banii pe care ar dori să-i investească, mai spune afaceristul, nu sunt puțini, iar faptul că Dumitru Dragomir se va alătura proiectului și că academia ar putea să-i poarte numele, este o garanție.

Dar, întrebat de aceeași publicație dacă ia în considerarea să o aducă și pe Anamaria Prodan în această afacere, Pescobar a fost categoric:

„Să mai bage o fisă ăla care a dat mesajul. Pescobar își face academie de fotbal fără Anamaria Prodan”.

Mitică Dragomir: „Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând”

Deși sunt în relații bune, iar Mitică de la Ligă are încredere în el, fostul șef al LPF are astăzi câteva regrete, mai ales că mai tânărul său prieten are și noroc în afacerile pe care le are. De altfel, Dumitru Dragomir avea să recunoască că-i pare rău că nu s-a asociat cu Pescobar atunci când a trebuit:

„Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând. Acum îi pare rău. Nu trebuia să vând vapoarele și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun să facem 50% – 50%.”, recunoaște Dumitru Dragomir.

Dacă își va duce planul la bun sfârșit cu academia de fotbal sau nu, și dacă Dumitru Dragomir va intra în acest proiect, rămâne să vedem. Până atunci însă, este mai fericit, având în vedere că iubita lui a născut un băiețel.