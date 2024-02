Dumitru Dragomir se aliază cu Pescobar. Afacerea de lux pe care cei doi vor să o deschidă

Celebrul Dumitru Dragomir este gata de noi investiții, și nu oricum și oriunde. Conform acestuia, se aliază cu Pescobar, fiind vorba de afacerea de lux pe care cei doi vor să o deschidă. Citește mai departe și află despre ce este vorba.

Se pare că Dumitru Dragomir a luat decizia să se alieze cu Pescobar, și să deschidă o afacere de lux pe care cei doi vor să o deschidă, tocmai în Dubai.

Celebrul fost șef al LPF a luat decizia de a investii bani frumoși într-o nouă afacere, fiind vorba de un restaurant de lux.

În același timp, Dragomir spune că va contribui semnificativ în investiție, mai exact în construirea restauranutului, cât despre administrarea acestuia, îl va lăsa pe Pescobar săs e ocupe:

Deși nu a dat o cifră exactă, Dumitru Dragomir spune că „eu sunt cel care îl face de la A la Z. Nu doar construit, ci tot, tot ce implică.”

„Costă, dar… După aceea vin banii, lunar. El e priceputul, nu eu sunt. Dar eu sunt cel care îl face de la A la Z. Nu doar construit, ci tot, tot ce implică. Dacă vom fi și parteneri, bine, dacă nu… în chirie.

Sunt prea bătrân. Eu am inimă de 50 de ani, dar vârsta e de aproape 80. I-am spus și soției: „Dacă nu fac, dacă nu sunt activ, dacă nu am griji, nu simt că trăiesc”. Nu ne ducem în orb, eu am relații acolo, am oameni. Am opt agenți imobiliari acolo. Ne ducem să și vedem. Acolo este și un prieten de-al nostru, iranian, și are niște brutării…”