Cum arată noua șefă de la Taverna Racilor. Pescobar: ‘E mai bună decât a ta’ FOTO

La doar câteva zile de la momentul în care Larisa Popa și-a anunțat demisia, punând punct unei colaborări de aproape un deceniu, afaceristul se mândrește deja cu un alt manager. Noua șefă de la Taverna Racilor face furori cu fiecare apariție. Mesajul scurt transmis de Pescobar.

Timp de aproape un deceniu, Larisa Popa a fost mâna dreaptă a afaceristului, era considerată una dintre cele importante ajutoare din echipa pe care și-a creat-o.

După întregul scandal din 2023, când, în urma controalelor, mai multe locații au fost sancționate din pricina neregulilor grave descoperite de comisari, Larisa Popa și-a dat demisia, la începutul acestui an, retragându-se din afacerea Taverna Racilor.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit.”, a transmis Larisa Popa.