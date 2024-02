Persoana din România cu cele mai multe prenume. Nu îți ajung degetele de la o mână să le numeri

Când vorbim de prenumele copiilor noștri, nu de puține ori am asistat la imaginații debordante, și alegerea unor prenume, uneori comice, alteori nu prea. În cazul unora, imaginația părinților a dus la intrarea în „Guiness Book of Records”, dar nu este cazul de față. Așadar, citește mai departe și află cine este persoana din România cu cel mai lung prenume.

„Guiness Book of Records” și cel mai lung nume din lume

Ar putea părea stupid să vorbim de un astfel de record, dar el a existat cu ani în urmă, mai exact de prin anii 70 și până în 1985. Timp de 10 ani un american de origine germană a deținut acest record, iar numele său conținea 746 de caractere.

Pe de altă parte, în ultimii ani am asistat la alegerile părinților, uneori chiar bizare, în a-și boteza micuții cu prenume inedite, chiar ciudate uneori, și, pentru că tot vorbim despre asta, cât mai multe. De altfel, psihologii spun că prenumele neobișnuite și cu adevărat unice sunt din ce în ce mai frecvente, iar această tendință reflectă unele schimbări profunde în cultura populațiilor lumii.

Părinții se pot chinui să aleagă numele celui mai nou venit, dar rareori se așteaptă ca decizia să ajungă în instanță. Cu toate acestea, în ultimii ani, judecătorii din întreaga lume au fost nevoiți să intervină și să conteste alegerile părinților. De exemplu, Nutella, care a fost interzis în Franța, Cianura, care a fost interzisă în Marea Britanie, și, poate cel mai bizar, fata numită ”Talula Does the Hula From Hawaii” din Noua Zeelandă, care a fost pusă sub tutelă judiciară pentru a putea alege un nume mai tradițional.

„Prenumele se află în centrul identității noastre”

Și totuși, părinții le dau copiilor din ce în ce mai multe nume mai neobișnuite, sau unice. Un studiu realizat în 2010 de Jean Twenge, profesor de psihologie la Universitatea de Stat din San Diego, a examinat numele a 325 de milioane de copii americani născuți între 1880 și 2007 și a constatat că numele comune au scăzut în popularitate începând cu 1950.

De exemplu, în timp ce mai mult de 30% dintre băieți au primit un nume din top 10 în 1950, mai puțin de 10% dintre băieți au primit un nume din top 10 în 2007.

„Prenumele se află în centrul identității noastre și sunt, de asemenea, legate de identități legale importante, de modul în care suntem identificați de către state și guverne. Ele fac parte, de asemenea, din identitatea noastră social-culturală. Ele marchează cine suntem din punct de vedere al genului, al etniei și în alte moduri.” explică sociologii.

De asemenea, tendința nu pare să se limiteze la Statele Unite sau la Marea Britanie. Un studiu recent realizat în Japonia a examinat practicile de atribuire a numelor între 2004 și 2013 și a constatat că părinții japonezi au creat nume unice pentru copii prin asocierea caracterelor tradiționale chinezești cu pronunții neobișnuite.

Într-un altul, cercetătorii au analizat numele date copiilor dintr-un oraș german. Aceștia au descoperit că, în 1894, 32% dintre nume erau unice, ceea ce înseamnă că nu au fost date nimănui altcuiva din eșantion. Până în 1994, 77% din eșantion aveau nume unice, diferite de cele ale altor persoane din același an.

Care este persoana din România cu cel mai lung prenume

Și pentru că tot vorbeam de astfel de tendințe, nici populația tânără a României nu a scăpat de acest fenomen, să-i zicem, de a fi botezată cu prenume, care-mai-de-care, mai inedite, și nu de puține ori extrem de multe.

Conform unor statistici de la Direcția Evidența Populației, putem vorbi azi despre persoana din România cu cel mai lung prenume, aceasta fiind o fetiță, al cărei prenume este „Adelina Sandra Shelda Elisabeta Lorena Maria Tauba”.

Dar nici la băieți nu stăm rău, iar conform acelorași informații de la DEP, avem și un băiat cu cinci prenume, și anume „Phillipe Alexandru Ion Christian Rolf”. Oricum, putem răsufla ușurați, prenumele alese sunt cele bune.

Dacă ar fi să ne uităm la prenumele alese de o anume parte a populației din România, ați înțelege și logica afirmației anterioare.

Spre exemplu, cu ani în urmă o familie a decis să-și boteze fiul cu prenumele Tranzistoru, Semaforu, sau, și mai inedit, Sentiment Brusli, iar pe fiice Barcelona, Mercedesa, Formatia, Bmw