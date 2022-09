Persoana care va conduce, de fapt, în locul Regelui Charles. Îi influențează toate deciziile

Povestea de dragoste a Regelui Charles al III-lea și a Reginei Consort Camilla a fost orice, dar nu convențională. Deși s-a căsătorit cu Diana Spencer, Charles nu și-a uitat niciodată fosta iubită. Împotriva tuturor șanselor, au avut parte de un final fericit la 35 de ani după ce s-au cunoscut. Cât despre persoana care va conduce, de fapt, în locul Regelui Charles, și care-i influențează toate deciziile, sursele spun că este chiar Regina Consort.

Cronologia romantismului regal dintre Prințul Charles și Camilla Parker Bowles

Camilla Shand se naște pe 17 iulie, fiind cu 16 luni mai mare decât Prințul Charles Philip Arthur George, născut la 14 noiembrie 1948. Era fiica unui ofițer al armatei britanice.

Camilla a crescut socializând cu membrii familiei regale și a frecventat școala Queens Gate din Londra și școli din Elveția.

Charles și Camilla s-au întâlnit pentru prima dată la un meci de polo la Windsor Great Park, un parc regal. Au descoperit că amândoi iubesc polo și aerul liber și că au același simț al umorului.

Camilla glumea pe seama faptului că străbunica ei a avut o aventură cu regele Edward al VII-lea, spunând: „Străbunica mea a fost amanta stră-străbunicului tău. Simt că avem ceva în comun”.

Ulterior, cei doi încep să se întâlnească, dar Charles pleacă pentru a servi în Marina Regală timp de opt luni. Când se întoarce, Camilla este logodită cu altcineva.

În 1980, Charles, în vârstă de 31 de ani, începe să se întâlnească cu Lady Diana Spencer, în vârstă de 18 ani. Prințul se întâlnise pentru scurt timp cu sora ei mai mare, Lady Sarah Spencer.

Ulterior, aceasta își asumă meritul pentru această partidă, spunând: „Eu le-am făcut cunoștință – eu sunt Cupidon”.

„Nu mă tratați ca pe un idiot”

În 1981, Charles o cere în căsătorie pe Diana pe 6 februarie. Pe 29 iulie, cu aproximativ 750 de milioane de oameni care privesc în întreaga lume, și se pare că și Camilla este prezentă. ei se căsătoresc în Catedrala St. Paul.

La cinci ani de la căsătorie, Charles reia aventura sa amoroasă cu Camilla Parkes Bowles, ceea ce va duce la răsunătorul divorț al prințului de Lady Diana.

La trei ani de la momentul reulării relației, Lady Diana o confruntă pe Camilla, abordând-o la o petrecere și spunându-i:

„Știu ce se întâmplă între tine și Charles și vreau să știi asta. Mi-a spus ai tot ce ți-ai dorit vreodată. Ai făcut ca toți bărbații din lume să se îndrăgostească de tine și ai doi copii frumoși, ce mai vrei? Așa că am spus îmi vreau soțul. I-am mai spus că îmi pare rău că vă stau în cale… și trebuie să fie un iad pentru amândoi. Dar eu știu ce se întâmplă. Nu mă tratați ca pe un idiot”.

În 1995 Camilla divorțează de Andrew parker Bowles, iar un an mai târziu are loc divorțul Dianei șia Prințului Charles. Ca un făcut, la Paris, un an mai târziu, 1997, Lady Diana moare într-un dramatic accident de mașină.

După un an de doliu, în 1998, Charles reia treptat procesul de legitimare a relației sale. El confirmă o informație apărută într-un tabloid britanic potrivit căreia Camilla s-a întâlnit cu prințul William, iar ziarele speculau că ea îl va întâlni în curând și pe prințul Harry.

Cu toate acestea, regina nu este de acord cu relația anterior adulterină și refuza să participe la o petrecere privată pentru aniversarea a 50 de ani a lui Charles, deoarece Camilla ar fi fost acolo.

Camilla este persoana care va conduce, de fapt, în locul Regelui Charles?

La 7 ani de la confirmarea reluării relației, și după ce Regina Elisabeta a II-a accepta situația, cei doi își anunță logodna, la 35 de ani de la prima lor întâlnire. Pe 8 aprilie 2005, ei se căsătoresc în cadrul unei ceremonii civile, avându-l ca cavaler de onoare pe prințul William.

Regina nu participă la nuntă, dar merge la recepția de după. Pentru ca Diana să rămână singura Prințesă de Wales, Camilla obține titlul Alteța Sa Regală Ducesa de Cornwall.

Mulți și-au pus întrebarea care este acum rolul acesteia, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Camilla a fost descrisă ca fiind „adevăratul șef” de către un fost consilier, care spune că regina joacă un rol major în deciziile luate de Regele Charles.

Scriind în Times, Julian Payne, care a fost secretarul de comunicare al lui Charles și al Camillei, între 2016 și 2021, a descris-o pe Regina Consort ca fiind ‘poate cea mai mare armă secretă‘.

El a remarcat că deciziile, inclusiv propria sa angajare, necesită aprobarea Camillei, precum și a soțului ei, monarhul, amintindu-și cum i s-a spus înainte de a o întâlni pe Camilla, că nu va fi angajat dacă nu va întruni aprobarea ei.

Cu toate acestea, în ciuda rolului său instrumental în luarea deciziilor, Julian a mai spus că „nu a făcut o campanie activă” pentru noul său titlu, gândindu-se că acest lucru se va întâmpla „dacă va fi menit să se întâmple”.

Regina Consort va prospera în noul loc de muncă

Descriind-o pe Camilla ca pe o persoană care nu se ia prea în serios, fostul consilier a spus că Regina Consort va prospera în noua funcție

Respectă rolul și instituția în totalitate. Dar nu în detrimentul păstrării propriilor picioare pe pământ. Vă pot asigura că nu a existat niciodată un mare plan general pentru a face acest lucru. Cu siguranță nu mi-a dat niciodată instrucțiuni să fac ceva pentru a avansa argumentul și nici regele nu a făcut-o. La fel ca și în cazul activității sale mai largi. Cred că pur și simplu a simțit că, dacă trebuia să se întâmple, se va întâmpla, dar nu a fost niciodată un rol pentru care a militat în mod activ.”, declară Julian Payne.

El a concluzionat că serviciul și dragostea reginei pentru soțul ei ar putea „poate chiar să o vadă ieșind la lumină cu respectul și afecțiunea… pe care le merită din plin” din partea națiunii, în timp ce își îndeplinește noua poziție.