Persoana care a ajutat-o enorm pe Naomi, reacție nemiloasă după ce a aflat că a murit! “Nu mă interesează!” Ce s-a întâmplat între cele două

Cântăreața transgender Naomi a decedat la vârsta de 47 de ani. Era internată într-un spital din Germania. Solista a suferit un AVC. Puțini își mai aduc aminte că Naomi a avut o relație apropiată cu Nikita. În urmă cu ani buni, cele două erau prietene bune. După ce a aflat că Naomi se zbate între viață și moarte pe un pat de spital, aceasta a avut o reacție nemiloasă. Ce a putut să spună?

Nikita, vechea prietenă a lui Naomi, a avut o reacție neașteptată când a aflat că solista transgender se află în comă, într-un spital din Germania. În urmă cu mai bine de 15 ani, cele două erau de nedespărțit pe micile ecrane, însă acum, Mihaela Ispas, susține că nu-i pasă ce se întâmplă cu ea, precizând că a ajutat-o cu bani mulți. Ea mai mărturisește că i-a plătit inclusiv chiria.

Nikita și Naomi erau amice bune, iar acest lucru se vedea și-n emisiunile televizate. În 2009, cele două erau nelipsite din platoul OTV, în emisiunea prezentată atunci de Dan Diaconescu. Cântăreața transgender fusese, la vremea respectivă, supusă unor tratamente dure, după ce a fost bătută și și tunsă de un grup de oameni. Cazul ei a șocat o țară întreagă, iar cea care a fost lângă ea a fost Nikita.

„Nu mă interesează. Am ajutat-o cât am putut. Eu am fost mai amărâtă decât ea și tot o ajutam. Dacă e adevărat că a murit, Dumnezeu s-o odihnească în pace! Pe mine nu mă mai interesează trecutul. Mă interesează doar Dumnezeu, familia mea, copiii mei și contul meu bancar. Atât, nu mă mai interesează nimeni. Am ajutat-o. I-am plătit chiria. Toți banii pe care îi luam de la OTV și Acasă TV îi dădeam ei. Îmi era milă de ea, cu toate că altora le era milă de mine. Cum și-a așternut așa a dormit. Dumnezeu să o ierte dacă e adevărat”, a spus Nikita pentru Fanatik.